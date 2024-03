Prefeitura de Magé vai realizar corrida de rua para mulheres - Divulgação

Publicado 09/03/2024 13:30

Magé - O projeto "Circuito Delas – Mulheres que se movem" promete agitar o cenário esportivo municipal com uma corrida de rua exclusiva para o público feminino. Marcado para o próximo dia 24 de março, o evento terá início na Praça Montese, no bairro de Pau Grande, com concentração às 6h30, com um alongamento e aquecimento acontecendo às 7h.

A largada para a corrida está prevista para às 7h30 e para a caminhada às 7h50. A prova vai desafiar as participantes com um percurso de mais de três quilômetros, se estendendo até o Complexo do Lamarca, em Fragoso.

Além da corrida, no Complexo do Lamarca servirá como palco para diversas atividades voltadas ao bem-estar e ao entretenimento. Um super aulão com David (Super batalhão de jump) terá início às 9h, além das aulas de dança coletiva às 9h40. A premiação será feita a partir das 10h30 e logo após acontecerá uma apresentação musical.

A iniciativa visa não apenas fomentar a prática esportiva entre mulheres de 18 a 99 anos, mas também conscientizar sobre a importância da saúde e do bem-estar feminino.

“Nosso objetivo com o 'Circuito Delas' é oferecer um espaço onde as mulheres possam se exercitar, socializar e discutir temas cruciais para a saúde feminina. Queremos promover um ambiente inclusivo, que acolha todas as idades e níveis de condicionamento físico, reforçando a importância do exercício regular para o bem-estar”, destacou o prefeito Renato Cozzolino.

O projeto não apenas pretende estimular a adoção de um estilo de vida ativo entre as mulheres, mas também se propõe a ser um veículo para a integração social e a discussão de questões pertinentes à saúde feminina, incluindo prevenção e cuidados específicos.