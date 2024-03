Prefeitura de Magé inicia aulas do projeto 'Prepara Jovem' - Divulgação

Publicado 05/03/2024 17:30

Magé - A Prefeitura de Magé celebra a continuidade do projeto Prepara Jovem, consolidando seu compromisso com a educação. A iniciativa, da Secretaria de Educação, promove a inclusão educacional de jovens e adultos. Destinadas a preparar candidatos para exames, as aulas gratuitas são ministradas por docentes experientes, com muito material e análise e resolução de testes anteriores.

O projeto é direcionado a quem cursa ou completou o Ensino Médio, com prioridade para alunos de escolas públicas e de baixo rendimento econômico. Disponibiliza 400 vagas, 200 em cada um de seus polos educacionais.



Na noite de segunda-feira (04), os alunos do polo de Magé participaram da aula inaugural, durante a qual foram apresentados o corpo docente e realizada a entrega de documentação.



“O Prepara Jovem é uma iniciativa brilhante que foi implementada na cidade e tem mudado a história de muitos alunos do município. São jovens engajados, empreendedores, que pensam no futuro. Esses estudantes têm conseguido aprovação em universidades públicas e privadas relevantes do Estado do Rio de Janeiro e até em outros estados. Isso é Magé crescendo e trilhando um caminho sólido pela educação. Esse projeto evidencia nosso investimento no progresso e na capacitação de futuras gerações”, afirma Maria Rita Luzório, diretora do departamento de ensino da Secretaria de Educação.



“Um polo fica na Escola Municipal Délio Pereira Sampaio e o outro fica na Escola Municipal Geralda Izaura. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h”, apontou.



A aluna Joana Faustino disse que “sou estudante da rede pública de Magé e a importância do Prepara Jovem para a cidade é fundamental. A educação tem sofrido um desmonte terrível ao longo dos últimos anos, mas o Prepara Jovem nós temos a oportunidade de estudar com qualidade, com as matérias essenciais. Estou muito feliz de poder participar desse projeto”.



O Prepara Jovem não apenas fortalece a estrutura educacional de Magé, mas também fomenta a equidade de oportunidades, impulsionando sonhos e aspirações dos jovens da região.