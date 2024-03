Magé se mobiliza para Dia D de combate à dengue - Divulgação

Publicado 29/02/2024

Magé - No próximo sábado (02), a cidade de Magé vai realizar o Dia D de Combate à Dengue. Será uma iniciativa que contempla duas frentes de ação essenciais na luta contra essa doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. A primeira frente envolve os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE), que realizarão visitas domiciliares nos seis distritos da cidade. O objetivo dessa ação é identificar e eliminar possíveis focos do mosquito, numa operação que se estenderá das 8h às 12h.

Paralelamente, em Piabetá, no bairro Serrana, no largo da Unidade Básica de Saúde (UBS), será palco do ato oficial, marcando o início das atividades às 8h. O evento contará com a presença de autoridades locais, que participarão de uma caminhada de conscientização, destacando a importância das ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

“A união de esforços no Dia D de Combate à Dengue é fundamental para proteger nossa cidade. Cada ação dos agentes de saúde, dos amigos, dos parentes, de toda sociedade mageense na eliminação de focos e na prevenção, contribui para podermos diminuir muito o número de casos dessa doença que já atingiu mais de 80 mil pessoas em todo Estado do Rio. Precisamos estar alerta todo o tempo contra a dengue em Magé”, enfatizou o prefeito Renato Cozzolino.

Sintomas da dengue

A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus, transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes Aegypti. Os sintomas da dengue podem variar de leves a graves e geralmente começam de 4 a 10 dias após a picada de um mosquito infectado. Os sintomas mais comuns incluem:

· Febre alta repentina

· Fortes dores de cabeça

· Dor atrás dos olhos

· Dores musculares e articulares

· Fadiga

· Náusea

· Vômitos

· Manchas vermelhas na pele

· Coceira leve na pele

Em alguns casos, a dengue pode evoluir para formas mais graves, como a dengue hemorrágica ou a síndrome do choque da dengue, que podem incluir sintomas como sangramento (nariz, gengivas), sangue na urina ou fezes, e baixos níveis de plaquetas no sangue, podendo ser fatais. É crucial procurar atendimento médico ao apresentar os sintomas, especialmente se você esteve em uma área conhecida por surtos de dengue. O tratamento precoce e adequado pode ajudar a reduzir o risco de complicações graves.