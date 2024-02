Vacinação contra a dengue começa nesta segunda em Magé - Divulgação

Publicado 24/02/2024 18:46

Magé - A partir desta segunda-feira, dia 26, crianças de 10 e 11 anos terão um importante compromisso com a saúde: o início da vacinação contra a dengue na Central de Imunização. Para facilitar o acesso de toda população, a campanha funcionará diariamente, das 07h às 19h, incluindo finais de semana, na Rua Getúlio Pereira, s/nº, bem atrás do Hospital de Magé.

Vale lembrar que na última quarta-feira, 21, o estado do Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue pelo governador Cláudio Castro (PL), diante do alarmante aumento no número de casos registrados. Até o momento, a doença foi responsável pela morte de quatro pessoas e há registro de quase 50 mil casos notificados desde o início do ano. Este número representa um volume de diagnósticos vinte vezes superior ao projetado para este intervalo de tempo.

“Vamos lançar esta campanha com um olhar voltado para nossa cidade, focando na saúde e segurança. Vacinar nossos jovens contra a dengue é um passo decisivo para cortar o ciclo de transmissão do vírus e deixar a cidade mais saudável. É um convite que faço a todos os pais e responsáveis: participem, vacinem suas crianças. Juntos, estamos não só cuidando dos nossos pequenos, mas também fortalecendo a saúde pública em Magé”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.