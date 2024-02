Prefeitura de Magé - Divulgação

Publicado 22/02/2024 20:18

Magé - Acontece na próxima quinta-feira, 29/02, o evento ‘Café com Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação’, promovido pela Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Palestras e discussões sobre empreendedorismo farão parte do dia. As palestras em destaque serão "Destaque-se da Concorrência com Google Meu Negócios e Inteligência Humana" e "Preço Estratégico, Lucro Garantido: Desvende Conosco". Este evento tem como objetivo agregar conhecimento aos empreendedores e fomentar o empreendedorismo local.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Cozzolino, falou sobre a importância do evento para os empresários locais.

“O café com empreendedorismo é um evento que vai de encontro com o objetivo da Casa do Empreendedor, um espaço criado para fomentar o diálogo, servir e suprir as necessidades dos nossos empreendedores. Além disso, eventos como esse também são geradores de conhecimento e soluções, pois além das nossas palestras, participam especialistas de diversas áreas que podem agregar ao seu negócio ”, explica o secretário.

Serviço: ‘Café com Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação’

Local: Casa do Empreendedor, localizada na Rua Sebastião Reis, nº 21, em Flexeiras.

Horário: 15h às 18h