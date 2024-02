RJ para Todos atende mais de 360 pessoas em bairro de Magé - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 09/02/2024 19:51

Magé - O Quiosque Recanto da Família, no bairro do Saco, recebeu mais de 360 pessoas na ação social RJ Para Todos realizada nesta quinta-feira (8). O projeto é realizado pelo Governo do Estado, com apoio da Prefeitura de Magé, e levou serviços gratuitos para os moradores da região.

“Essa foi a primeira grande ação social que realizamos neste, em parceria com o governo estadual, com diversos serviços para atender nossa população. São serviços voltados para a garantia de direitos, como a emissão de documentos, defesa do consumidor, cadastro único, área da beleza, assistência social e saúde. A Prefeitura está de mãos dados com o Estado para trazer sempre o melhor para nossa cidade”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



A cuidadora infantil Vanessa Andrade ficou sabendo da ação pelas redes sociais da Prefeitura e foi até lá em busca de uma oportunidade de emprego.

“Eu vim aqui para me cadastrar no balcão de empregos, estou esperançosa para conseguir. É uma ação importante porque tem muita gente daqui que não consegue se deslocar até o Centro ou até Piabetá. Gostei do atendimento, está aprovado”, contou.

"Nós viemos tirar o documento de identidade para meus dois netos e para a gente foi muito bom pela comodidade deste serviço ser feito no nosso bairro. Estamos muito felizes com essa oportunidade, porque durante anos foi um bairro esquecido e hoje nós somos lembrados", agradeceu a técnica de enfermagem Genilce Pereira.