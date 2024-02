Magé realiza primeira feira responsável de adoção de animais - Divulgação

Publicado 07/02/2024 16:58

Magé - O Calçadão de Magé recebeu nesta quarta-feira (7) a primeira feira municipal de adoção responsável de cães e gatos. Mais 19 animais ganharam um novo lar e já foram entregues vermifugados aos novos tutores que receberam ainda a caderneta de vacinação do animal, documento com a digipata e agendamento de castração. Desde o ano passado, mais de 350 pets foram adotados através do projeto.



“Fico muito feliz de iniciar esse ano com mais uma feira de adoção. Há um ano foi criada a Subsecretaria de Proteção Animal, onde trabalhamos para mudar a realidade dos animais de rua. Só tenho a agradecer a todos que trabalham, protetores e veterinários, no incentivo à nossa feira para que possamos diminuir o número de animais nas ruas e conscientizar a população”, disse Arthur Cozzolino, secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais.



A dona de casa Regina Eustáquio estava passando pelo Calçadão e decidiu levar um cachorrinho para casa. “Eu quis adotar o cachorro porque é uma companhia, gosto muito. É melhor a gente adotar um bichinho da rua do que ver eles abandonados por aí, passando fome e com doenças”, falou.



A Feira de Adoção de Cães e Gatos conta com um cadastro para protetores e pessoas que desejam colocar animais para adoção, como foi o caso da artesã Cláudia Bauer.

“Eu achei três cachorrinhos abandonados na chuva, o coração amoleceu e decidi pegá-los. Eu consegui um lar para o macho por conta própria e cadastrei as duas fêmeas aqui na feira municipal”, contou ela.