Magé inaugura novo complexo esportivo do Maurimarcia

Publicado 09/02/2024 19:44

Magé - Com uma quadra de areia, um campo sintético e um campo de grama natural, o complexo esportivo do Maurimarcia transformou o visual do bairro, que agora também está iluminado e asfaltado. Segundo o prefeito Renato Cozzolino, as novidades não param por aí.



“Os moradores do Maurimarcia, em breve, receberão um parque linear. O local era um valão a céu aberto, e agora está tudo canalizado e praticamente pronto. Em março, vamos inaugurar a unidade de saúde básica (UBS). Portanto, acredito que os moradores do Maurimarcia e do Parque Veneza estão muito felizes com as diversas e simultâneas obras no bairro”, disse o prefeito.

O complexo esportivo inaugurado será utilizado para diversas aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura, incluindo o projeto da Escola de Futebol Zico 10. Todas as aulas são ministradas por profissionais da área e requerem inscrição prévia.



“Sempre joguei neste campo contra o Maurimarcia, e é impressionante como a estrutura ficou. É um sonho para todo amante do esporte. Em março, começaremos as aulas do Zico 10 para crianças de 8 a 14 anos. E o Zico estará aqui para a inauguração. Para a terceira idade, teremos aulas de zumba, ginástica e dança de salão”, conta o secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara.



O clube Maurimarcia é tradicional na cidade. A ex-presidente Suzete Soares esteve presente no evento e expressou sua emoção ao ver o clube que fez parte da história de sua família reformado.



"Meu tio trabalhou e morreu aqui; meu pai e meu outro tio também se envolveram muito. É uma coisa de família. Nossa família carregou esse campo nas costas por muito tempo. Não tínhamos nada aqui; era apenas um campo. É emocionante ver como está agora", comemora Suzete.

Também estiveram presentes no evento a vice-prefeita Jamille Cozzolino, o deputado estadual Vinicius Cozzolino, a secretária de Saúde, Larissa Storte; de Comunicação, Marcela Maciel; de Educação, Sandra Ramaldo; de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço; de Infraestrutura, Ricardo Guerra; de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos; de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Cozzolino e de Serviços Públicos, Silvio Furtado.