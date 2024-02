Magé lança serviço itinerante de oftamologia - Divulgação

Publicado 09/02/2024 19:47

Magé - O município de Magé inicia uma nova etapa na saúde pública com o lançamento do Programa Visão do Futuro. Esta iniciativa disponibiliza uma unidade móvel oftalmológica equipada para percorrer todas as unidades de saúde da cidade, oferecendo exames básicos de visão, como a aferição de grau para a confecção de óculos. O serviço visa atender diariamente 40 pacientes, divididos em dois turnos - matutino e vespertino, com 20 pessoas em cada período, funcionando das 8h às 17h, durante todas as quintas-feiras ao longo do mês de fevereiro e, a partir de março, às terças e quintas.

Os beneficiados por este programa são pacientes já inscritos e aguardando na fila do Sistema de Gestão de Regulação (Sisgeg). A escolha dos atendidos segue critérios rigorosos de regulação, assegurando que os serviços cheguem aos que mais necessitam.

“O Visão do Futuro representa mais um avanço na saúde pública de Magé, trazendo qualidade de vida para nossa população. Através deste projeto, estamos não apenas promovendo saúde ocular, mas também proporcionando às pessoas a oportunidade de uma vida mais tranquila”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.