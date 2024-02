Magé recebe 'samba cordelizado' de graça nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 20/02/2024 17:22

Magé - Em Magé, cordel também vira samba! E nesta sexta (23) a Praça Dr. Nilo Peçanha, será o cenário de um evento inédito. O cantor e compositor Eric Fanuel vai receber a ex The Voice Brasil, a pernambucana Milla Paz, para cantar sambas de todos os tempos num mix com os cordeis autorais do mageense a partir das 18h.



"Vai ser uma noite inesquecível com repertório baseado em sambas de raiz, especialmente os meus autorais. E a Milla traz a pegada de grandes sambas gravados por Clara Nunes, Beth Carvalho e Dona Ivone Lara. Com certeza todo mundo não vai resistir e cantar junto", adianta Fanuel que vai comemorar mais que a música, mas seu aniversário.

O projeto valoriza o samba de raiz, suas composições e os seus cordéis que contam a história de Magé, em um trabalho de resgate e memória.



Os artistas serão acompanhados pelos músicos como Vitinho Cardoso, Arnaldinho Silva e Pablo Beato, do Cordão da Bola Preta. O show é produzido pelaa Kafofolia Produtora e tem a parceria da Estética Sonora, Cultour, e Samambaia Produções, e faz parte dos projetos contemplados pelo edital 'Música nas Ruas' da Lei Paulo Gustavo, patrocinado pelo Governo Federal e Estadual.



Celebrando 30 anos de carreira



Mageense, Eric Fanuel coleciona dezenas de composições além de ser intérprete, escritor e defensor da cultura local.



Já coleciona apresentações no Boulevard do Theatro Municipal, na Bienal do Livro de 2021 e nas duas últimas edições (2022/2023) da Flip - Feira Literária de Paraty.



Serviço:

Samba Cordelizado com Eric Fanuel, com participação a cantora pernambucana e ex The Voice Brasil, Milla Paz

23/02/2024 às 18h

Praça Dr. Nilo Peçanha - Centro, Magé

