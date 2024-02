Inscrições abertas para coral 'Vozes da Educação' de Magé - Divulgação

Publicado 20/02/2024 17:17

Magé - Estão abertas as inscrições para o “Vozes da Educação”, um coral formado por servidores da Secretaria de Educação de Magé, criado em 2022. O grupo é composto por merendeiras, porteiros, professores, diretores e outros profissionais da rede de ensino apaixonados por cantar. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário disponível no site mage.rj.gov.br.

Os ensaios ocorrem semanalmente na Escola Municipal Aureliano Coutinho, em Piabetá, sob a regência da maestra Mônica Leal e com o acompanhamento do violonista Rogério Pereira. Para este ano, o projeto apresenta uma novidade: os integrantes do coral, além de participarem dos ensaios semanais, terão a oportunidade de receber aulas de canto, técnicas de respiração, postura cênica e orientações sobre o cuidado com a saúde vocal.

Os ensaios serão retomados nesta terça-feira, 20 de fevereiro, e os encontros ocorrerão todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30. Há expectativa de que, neste ano, um novo polo de ensaios seja inaugurado no 1º distrito, devido ao aumento da procura pelo projeto.