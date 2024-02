Prefeitura de Magé inaugura novo hospital com mais de 60 leitos - Divulgação

Publicado 24/02/2024 18:40

Magé - Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria de Saúde, promoveu a entrega do Hospital Municipal de Magé juntamente com o Hospital da Criança, a nova ala pediátrica do município.



O Hospital da Criança foi nomeado ‘Matheus Santos de Moraes’, em homenagem a uma criança nascida em 24 de fevereiro de 2011, na maternidade de Piabetá, e que faleceu em 2 de abril de 2016, devido a uma fatalidade.



O Hospital Municipal de Magé foi totalmente reformado e climatizado. A nova unidade hospitalar dispõe de 62 leitos, sendo 10 de CTI, além de cinco leitos em sala vermelha, nove em sala amarela e dez leitos de psiquiatria.

Conta também com 21 leitos de clínica médica para adultos, quatro leitos de sala amarela pediátrica, três leitos de sala vermelha pediátrica, dois consultórios de atendimento pediátrico e três consultórios de atendimento adulto.



O hospital realizará cerca de 350 atendimentos a adultos e 80 atendimentos pediátricos a cada 24 horas. Além disso, fornecerá cerca de 900 exames laboratoriais para adultos, realizará 60 raios-X e 40 tomografias em 24 horas.



O prefeito Renato Cozzolino celebrou a entrega do tão sonhado hospital municipal e a Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade.



“Nasci nesse hospital e hoje estou muito emocionado por estar entregando esta unidade totalmente reformada aos moradores. Quando assumimos, encontramos o município em dificuldades, com unidades de saúde insalubres, entre outros problemas. Estou muito feliz por entregar este novo hospital, e não vamos parar por aqui. As obras da Casa de Saúde estão a todo vapor e logo será inaugurada. Estamos comprometidos em oferecer uma saúde muito melhor do que a encontrada em 2021, eliminando a necessidade dos nossos moradores buscarem atendimento em outros municípios. Este hospital está totalmente climatizado e equipado. Isso é o SUS de verdade!”, relatou.



A vice-prefeita, Jamille Cozzolino, destacou as ações na saúde do município.

“Estou muito feliz e realizada com o dia de hoje. Estamos promovendo a saúde que se preocupa com o próximo. A saúde em nosso município avançou muito; abrimos UBSs, estamos reformando o 24H de Fragoso e a Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade também já é uma realidade. Estamos lutando porque Magé vai se tornar referência e este dia é a realização de um sonho”, afirmou.

A secretária de Saúde, Larissa Storte, relembrou o início de sua carreira.

“Hoje, Magé conta com um SUS eficiente. Comecei minha carreira há 11 anos e sei o que significa trabalhar na linha de frente. Atuei em um local que não dispunha de recursos, e hoje temos um hospital de ponta, preparado para atender nossa população”, disse.



A secretária estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Claudia Mello, recordou a antiga estrutura do hospital.

“É um grande prazer estar aqui, relembrando como era o hospital. Conheço muito bem as condições anteriores, e hoje vejo o que a população vai receber em termos de qualidade e segurança. Assim como o Rio de Janeiro, Magé também se dedica ao cuidado das pessoas’, declarou.



O deputado estadual, Vinicius Cozzolino, comemorou os recursos destinados à saúde da cidade.

“Hoje é um dia de grande felicidade, marcado por uma entrega muito importante. Ao chegarmos aqui no início do mandato, encontramos um local abandonado. Esta entrega é significativa, pois não se trata apenas de saúde, mas da união de esforços”, contou.



O vice-governador, Thiago Pampolha, também marcou presença.

“É uma grande alegria estar aqui em Magé e quero agradecer a cada cidadão que se juntou a nós nesta inauguração. Estamos inaugurando uma entrega que entrará para a história da cidade, fruto de uma parceria grandiosa”, expressou.



O deputado federal, Dr. Luizinho, celebrou a grande conquista e destacou a entrega da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade.



“Chegamos aqui com o hospital em ruínas e postos de saúde fechados, uma situação lamentável e totalmente insatisfatória para os moradores. Viemos aqui para mudar e transformar a vida da população mageense. Hoje, estamos entregando o Hospital Municipal de Magé e em breve será a vez da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade”, afirmou.



Os moradores comemoraram a entrega do hospital



“Estou muito feliz e emocionada porque nós, mageenses, agora temos acesso a tomografia gratuita. Isso é muito importante, pois esse exame faz toda a diferença em nossas vidas. Além do Hospital da Criança, que será um diferencial na vida dos pequenos”, disse a inspetora Paloma Rodrigues.



“Há quatro anos, meu genro sofreu um acidente e precisamos ir para outro município. Agora, caso aconteça algo, não precisaremos ir para outro lugar”, disse a aposentada Sueli Barbosa.