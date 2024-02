Entrega dos kits escolares de Magé é adiada para 2 de março - Divulgação

Entrega dos kits escolares de Magé é adiada para 2 de marçoDivulgação

Publicado 22/02/2024 20:26

Magé - No início do próximo mês, dia 2 de março, todos os alunos da rede municipal de ensino de Magé receberão o Kit Escolar 2024, que será entregue na unidade escolar em que o estudante está matriculado das 8h às 12h. O kit será entregue apenas aos responsáveis e mediante apresentação do documento de identificação.



“A entrega desses kits é muito gratificante para a gente e muitas novidades ainda vão chegar esse ano. Sempre temos o cuidado de escolher bem os materiais que estão nos kits para oferecer o melhor para cada um de nossos alunos. É uma importante ferramenta no auxílio ao desenvolvimento pedagógico dos estudantes”, explicou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.



No kit escolar serão entregues os materiais de acordo com o ano de ensino para atender as necessidades pedagógicas de cada aluno em sua etapa escolar. Também serão entregues mochila, garrafinha, guarda-chuva e capa de chuva.



Durante o Programa de Formação Continuada da Rede de Educação, o prefeito Renato Cozzolino já havia anunciado a entrega dos kits e outras novidades para o ano letivo de 2024.

“Logo em fevereiro, vamos entregar os kits escolares para nossos alunos e distribuir capas de chuva e guarda-chuvas. Vamos instalar os quadros interativos nas escolas e climatizar todas as salas de aula, além de entregar o tão sonhado tablet para nossas crianças”, disse.