Magé realiza formatura de turma de oficina de libras - Divulgação

Magé realiza formatura de turma de oficina de librasDivulgação

Publicado 24/02/2024 18:43

Magé - A Prefeitura de Magé, por intermédio da Fundação de Cultura e Turismo, realizou a cerimônia de formatura para os 12 participantes da Oficina de Libras, no Palácio Anchieta. Este evento marcou a primeira ocasião em que a instituição, existente há mais de 56 anos, efetua a entrega de certificados e a publicação da ata de formatura no Boletim Informativo Oficial (BIO) de Magé.

“Esta iniciativa marca um passo fundamental para tornar Magé uma cidade inclusiva. O compromisso do governo é poder implementar políticas públicas voltadas para a inclusão da comunidade surda em todos os distritos. Temos esse compromisso em transformar e promover a inclusão, e com isso tornar nossa sociedade mais igualitária, progressista e com oportunidades para todos”, destacou o presidente da Fundação e secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, que lembrou a relevância da educação inclusiva e seu impacto na empregabilidade dos formandos durante a celebração.

A professora Josilda Moura, diretora-geral da Fundação, salientou a cerimônia como “um marco educacional e um ato de reconhecimento dos direitos da comunidade surda”. Ela destacou a formatura como “um reflexo do cumprimento de deveres legais e sociais”, reiterando a importância da Libras como instrumento de cidadania.

Luiz Fernando Siqueira da Silva, educador de Libras na Fundação, realçou o papel transformador da linguagem de sinais, mencionando que “cada certificado entregue representa um avanço na comunicação inclusiva e na superação de barreiras para a comunidade surda”.

A importância do ensino de Libras é reforçada por estatísticas do IBGE, que mostram cerca de 10 milhões de brasileiros com algum grau de surdez. Apesar do reconhecimento legal de Libras, o acesso a serviços adequados ainda é um desafio, o que torna iniciativas como a Oficina de Libras essenciais para a inclusão social.

Ainda de acordo com o secretário Bruno Lourenço, o evento da formatura “ressalta o compromisso contínuo com a educação inclusiva e a valorização cultural, mirando uma sociedade que reconhece e celebra a diversidade”, completou.