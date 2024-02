Magé inicia vacinação contra dengue para crianças de 10 e 11 anos - Lucas Santos/Divulgação

Publicado 26/02/2024 16:38

Magé - "É melhor tomar a vacina agora, que não dói tanto, do que ter dengue depois, que dói mais", essa foi a frase do pequeno João Pedro Lopes, de apenas 11 anos, ao comparecer à Central de Imunização de Magé para tomar a primeira dose da vacina contra a dengue. A imunização começou nesta segunda-feira (26) e será realizada em 12 polos para crianças de 10 a 11 anos inicialmente.



Para facilitar o acesso da população ao imunizante e garantir uma ampla cobertura vacinal, a Central de Imunização funcionará todos os dias, incluindo fins de semana, das 7h às 19h. Além disso, 11 USFs aplicarão a vacina de segunda a sexta, das 8h às 17h: Andorinhas, Cachoeirinha, Anil, Ypiranga, Partido, Guarani I, Guarani II, Guarani III, Maurimárcia, Pau Grande e Serrana. É necessário levar um documento oficial com foto, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

A nutricionista Letícia dos Santos, mãe de João Pedro, falou sobre a importância de os pais se conscientizarem e levarem seus filhos para serem vacinados.

"Vamos aproveitar para trazer as crianças para tomar essa vacina, que é uma importante forma de prevenção, mas sem esquecer de nos prevenir diariamente, verificando em casa os possíveis focos do mosquito. Vamos nos cuidar", disse.



O técnico de enfermagem da Central de Imunização de Magé, João Gulharte, explicou o esquema vacinal.

"Iniciamos hoje a vacinação para crianças de 10 e 11 anos com a primeira dose, e para garantir a segunda dose desse público, estamos realizando a vacinação apenas nessa faixa etária. Com a liberação de mais doses da vacina, vamos expandir para outras idades. Lembrando que a segunda dose é aplicada 3 meses após a primeira", salientou.