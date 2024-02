Magé utilizou 24% de recursos próprios na saúde em 2023 - Divulgação

Publicado 27/02/2024 21:28

Magé - A Secretaria de Saúde de Magé realizou nesta segunda-feira (26) a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023 na Câmara Municipal de Vereadores. De janeiro a dezembro do ano passado, a prefeitura aplicou 23,99% de recursos próprios na área da Saúde, superando o mínimo de 15% exigido por lei.

A audiência foi transmitida pelo YouTube dae presidida pela secretária de Saúde, Larissa Storte, com a participação da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marilene Formiga; do vice-presidente da Câmara de Vereadores, Vinícius Nina; e da coordenadora do Planejamento em Saúde, Eliane Oliveira.