Magé abre inscrições para renovação de passe livre universitário - Divulgação

Publicado 29/02/2024 20:39

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Governo, abriu inscrições para a renovação do Passe Livre Universitário 2024. Os alunos deverão apresentar a documentação no dia 2 de março, a partir das 9h, no Colégio Estadual de Magé.

Serão contemplados com o Passe Livre Universitário os estudantes que comprovarem renda per capita familiar de até dois salários-mínimos mensais. Vale ressaltar que, caso o estudante ou algum familiar seja funcionário público, é necessário apresentar o contracheque.

Os contemplados poderão utilizar até 44 viagens com valor de “Bilhete Único” por mês, sendo, no máximo, duas por dia. Estas serão distribuídas aos mesmos, de acordo com a comprovação de grade de horários por dia de aula.

“Os alunos devem apresentar a grade de horários do período vigente com a assinatura da universidade e o calendário acadêmico do semestre letivo”, detalha Sérgio Oliva, coordenador do projeto.