Magé entrega mais de 300 kits de natalidade para gestantes - Divulgação

Magé entrega mais de 300 kits de natalidade para gestantesDivulgação

Publicado 29/02/2024 20:35

Magé - O Complexo de Esporte e Lazer Lamarca, em Raiz da Serra, acolheu o Encontro de Gestantes do Programa Criança Feliz, com as 58 gestantes referenciadas pelo CRAS Vila Inhomirim II. Durante o evento, foram entregues Kits de Natalidade do projeto Gestação & Amor, que incluem banheira, bolsa, body, toalha, fraldas e meias. Somente neste ano, mais de 300 kits foram entregues em janeiro e fevereiro.



A primeira-dama Lara Torres, madrinha do Programa Criança Feliz, participou da entrega dos kits.

Magé entrega mais de 300 kits de natalidade para gestantes Divulgação

“Mais uma vez, a Prefeitura realiza a entrega dos kits de natalidade e, sempre que possível, estou aqui presente. Gosto de ver o rosto dessas mães e a felicidade que recebi ao recebê-los. É o mínimo de dignidade que podemos oferecer a elas. Apenas neste ano, foram mais de 300 kits, e encerramos o ano passado com quase 3 mil”, disse.



“Para mim é muito importante. Fico muito feliz porque esse projeto auxilia muitas gestantes que não têm condições de preparar seu enxoval. E o programa é maravilhoso; minha visitadora é excelente e me ajuda muito”, contou a manicure Pamela Falck.



A dona de casa Bruna Juliana também elogiou o projeto.

Magé entrega mais de 300 kits de natalidade para gestantes Divulgação

“Me ajuda muito, pois eu não tinha nada. Completarei sete meses de gestação em março, e o kit vai ser de grande ajuda. A visitadora vem duas vezes por mês à minha casa para me acompanhar, o que é muito bom”, disse.