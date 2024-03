Prefeitura de Magé mobiliza ação em Dia D de combate à dengue - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 04/03/2024 17:21

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, realizou a caminhada de conscientização no Dia D de Combate à Dengue, na Vila Serrana, em Fragoso. Durante a mobilização, os agentes de endemias visitaram as residências, informando sobre o Aedes aegypti, além de conscientizar sobre o acúmulo de água.



E para intensificar ainda mais o combate, a Prefeitura também vacinou as crianças de 10 e 11 anos. De acordo com a secretária de Saúde, Larissa Storte, no ano de 2023 foram aplicadas 40.239 doses, e neste ano, 879 doses.



O prefeito Renato Cozzolino declarou a importância da ação de combate.

“Preparamos uma grande caminhada, batendo de porta em porta e dialogando com a população, pedindo a colaboração de todos”, afirmou.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino informou sobre as ações na cidade.

“Pedimos que abram as portas para os nossos agentes de endemias que estão visitando as casas. Além disso, o carro fumacê já está circulando pela cidade, juntamente com a vacinação”, disse.



O aposentado Anderson Santana comemorou a visita à sua residência.

“Infelizmente, fiquei na cadeira de rodas devido ao ácido úrico. Receber os agentes de endemias é de grande importância porque estamos combatendo o mosquito e os sintomas transmitidos. Não posso ficar mais doente, então agradeço muito”, declarou.