Animais são adotados na 15ª feira de adoção de caes e gatos em Magé - Gilson da Costa Jr/Divulgação

Publicado 04/03/2024 17:17 | Atualizado 04/03/2024 17:28

Magé - O fofurômetro explodiu em mais uma feira de adoção responsável. Na última sexta-feira (1), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, realizou a 15ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, na Praça Sete de Setembro, em Piabetá.



A feira reuniu mais de 30 pets para adoção, e, ao todo, 15 animais receberam novos lares. Os animais já foram entregues vermifugados aos novos tutores, que receberam ainda a caderneta de vacinação do animal, documento com a digital (digipata) e agendamento de castração. Desde o ano passado, mais de 380 pets foram adotados através do projeto.

O Secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino, celebrou a ação.

"Muita felicidade e gratidão! Além de estarmos controlando a quantidade de animais nas ruas com o projeto Castramóvel, também estamos dando oportunidades para que sejam adotados e recebam novas famílias. Isso é política pública de qualidade voltada à causa animal", declarou.