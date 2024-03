Mais de 38 mil kits escolares são entregues para alunos de Magé - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 04/03/2024 17:25

Magé - O início do ano letivo na rede municipal de ensino começou a todo vapor. Mais de 38 mil alunos receberam o kit de material escolar. Este ano, o kit contou ainda com uma grande novidade: guarda-chuva e capa de chuva para os alunos.



Os kits foram preparados de acordo com o ano escolar, com material adequado para os estudantes. A Secretária de Educação, Sandra Ramaldo, celebrou a entrega dos kits.



“Hoje é um dia de muita alegria, pois estamos entregando materiais de alta qualidade, dos quais os alunos poderão usufruir durante o ano letivo. É um compromisso nosso entregar os materiais de que os alunos precisam e merecem”.

“Estamos realizando o mutirão de entrega dos kits escolares e estamos muito felizes por mais uma conquista. Estamos cumprindo com as promessas feitas ao longo da gestão e fazendo de tudo para concretizar todas elas. Com muita alegria, informamos que as escolas modernas já estão prontas para serem inauguradas e que as salas de aula serão todas climatizadas, além dos quadros interativos que serão entregues”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



Os pais celebraram a entrega dos kits



“É muito importante porque nem todos têm condições de comprar o material escolar. É uma ajuda muito grande, principalmente a capa de chuva e o guarda-chuva, porque algumas crianças não vinham à escola por não terem guarda-chuva”, declarou a técnica de enfermagem, Monalisa Nunes.



"Amei receber os materiais porque muitos responsáveis não têm condições de comprá-los. Então, isso foi de grande ajuda! Hoje, a educação está distribuindo mais materiais e capas de chuva, que antes não havia. Isso é de grande importância para nós", afirmou a dona de casa, Sônia Cardoso.