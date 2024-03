CEAM, em Magé, celebra Dia da Mulher com serviços gratuitos - Divulgação

Publicado 07/03/2024 18:01

Magé - O mês da mulher chegou com uma programação especial para as mageenses. Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em conjunto com a Secretaria de Saúde, promoveu um dia repleto de atividades e cuidados para as mulheres no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), em Piabetá.



Durante o dia, as mulheres participaram de dinâmicas em grupo, aulas de dança e orientação jurídica, além de aferição de pressão arterial e glicose, vacinação, testagem rápida para HIV, Sífilis e hepatites virais, coleta de preventivo, agendamento e encaminhamento para ginecologistas e outras especialidades.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, declarou a importância do evento.

“Com muita alegria, realizamos esse grande evento no CEAM. Uma ação com diversos serviços voltados para as mulheres, acompanhadas ou não pelo CEAM e por algum outro serviço de assistência social. Ficamos imensamente felizes e orgulhosas por estarmos proporcionando momentos de alegria e levando mais cuidado a essas mulheres”, contou.



A cabeleireira, Flávia Rosa, que é atendida pelo CEAM, comemorou o dia especial para as mulheres.

“Cheguei aqui há algum tempo com grandes dificuldades e recebi essa grande rede de apoio com assistência social e psicólogo. Achei maravilhoso esse evento porque nós, mulheres, precisamos exatamente disso: acolhimento e amor”, afirmou.



“Achei muito legal porque muitas mulheres não têm condições de realizar esses exames. E ainda é uma oportunidade para conhecer outras histórias e se divertir”, contou a cozinheira Andréia Souza.