Prefeitura de Magé realiza formatura do curso de porteiroDivulgação

Publicado 06/03/2024 17:09

Magé - A Prefeitura de Magé, através das Secretarias de Trabalho e Renda e Assistência Social, realizou na tarde desta quarta-feira (06/03), na casa do Empreendedor, a cerimônia de entrega de diplomas para os alunos do primeiro curso de Porteiro. Cerca de 20 mageenses foram certificados e estão aptos para a função.



O objetivo do curso é capacitar os participantes para atuarem de forma eficiente e segura, desenvolvendo competências técnicas e comportamentais para desempenhar suas funções com qualidade como a entrada e saída de veículos e de pessoas, monitoramento, ética e vestimenta.



O formando Bruno Batista falou sobre a oportunidade e garante estar qualificado para a nova profissão.

“Foi uma experiência ótima. Muitas pessoas acham que a profissão é insignificante, mas é uma profissão muito importante. Me sinto muito preparado para essa nova jornada da minha vida”, disse Bruno Batista, morador de Piabetá.



A capacitação também aborda a essência da profissão de porteiro (a), esclarecendo a relevância do papel desempenhado por esses profissionais na segurança e organização de espaços.



Outra formanda também enfatizou a importância da qualificação.

“O Curso veio em um ótimo momento. Eu precisava muito de uma motivação, um trabalho digno e agora vou poder exercer essa função me sentindo segura e confiante”, disse Victória Machado, de 21 anos.



“A função de porteira transcende uma simples tarefa de controle de acesso, sendo fundamental para o bom funcionamento de diversos locais, como condomínios, empresas e instituições”, completou a diretora da Secretaria de Trabalho e Renda, Priscila Ferreira.



A secretária de Assistência Social, Flávia Gomes fez questão de participar da formatura e falou sobre a importância do curso.



“Hoje nós estamos formando a primeira turma para inserção de pessoas que vivem em vulnerabilidade social no mundo do trabalho. A parceria com a secretaria de Trabalho e Renda é muito importante para que essas pessoas possam se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho de forma qualificada e continuada”, ressaltou a secretária.