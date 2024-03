Voluntários vão participar do Dia de Limpeza da Baía de Guanabara - RCAMPANARIO/Divulgação

Publicado 07/03/2024 17:56

Magé - Um dos principais cartões-postais do Brasil, a Baía de Guanabara, receberá no dia 23 de março uma grande ação de limpeza, em celebração ao Dia Mundial da Água. O Clean Up Bay – Dia de Limpeza da Baía de Guanabara — será realizado a partir das 9h, em diversas cidades, além de praias e rios em municípios como Magé, Guapimirim, Tanguá, Maricá e Paraty. A atividade, que reunirá centenas de voluntários, é organizada pela Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA), integrada pelos Projetos Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ, patrocinados pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Essa será a terceira edição da operação, que ocorre há três anos consecutivos, e tem como objetivo sensibilizar a população fluminense sobre as consequências do descarte inadequado de resíduos.

A ação abrange duas fases: coleta e triagem. O material recolhido passará por classificação, registro e pesagem. Todos os voluntários inscritos no Clean Up Bay serão convidados a participar de uma capacitação on-line em 21/03. A Formação de Lideranças para Limpeza de Praias e outros Ambientes, que também será oferecida em prefeituras parceiras, fornecerá orientações sobre a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a extensão da área de atuação, a dinâmica da atividade e demais preparativos para o evento ou para a organização de limpezas nas comunidades dos participantes.

Um dos símbolos mais icônicos e belos do Rio de Janeiro, que encanta o mundo inteiro, a Baía de Guanabara, poderia proporcionar aos fluminenses uma maior qualidade de vida (por meio do lazer e esporte, por exemplo) e econômica (através da exploração de atividades turísticas e pesca sustentável), entre outras. No entanto, a poluição acaba afastando e desencorajando muitos moradores e turistas. Diariamente, esse estuário recebe cerca de 100 toneladas de lixo, segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).

“A participação nas ações de limpeza costeira é uma resposta à pergunta frequente: ‘O que posso fazer pela Baía de Guanabara?’. O descarte inadequado de resíduos é um dos principais impactos na bacia hidrográfica. Juntos, os projetos da REDAGUA convocam voluntários, poder público e sociedade civil organizada para criar um dia de limpeza, pois ao agirmos localmente, causamos impacto global. Estamos juntos nisso. Individualmente, cada um pode fazer a diferença e, juntos, temos o poder de ver a Baía limpa e ser parte da mudança”, explica a oceanógrafa e consultora da REDAGUA, Andie Maral.

As inscrições para participar da formação do Clean Up Bay estão abertas a todos os interessados e podem ser feitas por meio do linktr.ee/projeto_uca e das redes sociais do Projeto UÇÁ, onde também é possível encontrar informações detalhadas sobre a ação de limpeza.