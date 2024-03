Magé está em alerta por causa da chuva - Divulgação

Magé está em alerta por causa da chuvaDivulgação

Publicado 21/03/2024 21:11

Magé - Diante da previsão de precipitações ao longo da próxima semana, com índices podendo alcançar até 300 mm de chuva em Magé entre sexta, dia 22, e domingo, dia 24, o município ativou, nesta quinta-feira (21), seu Gabinete de Crise. O órgão responsável coordena esforços preventivos para possíveis impactos das chuvas.



O secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral, destaca a necessidade da atuação conjunta com o estado fluminense.

“Nossa ação junto ao governo estadual visa ampliar nossa capacidade de resposta frente ao cenário projetado, que sugere significativa influência das águas da Região Serrana em nossa rede fluvial, afetando diretamente a segurança dos mageenses”, declara.



Em resposta ao aviso do Cemaden, a administração municipal, respaldada no Plano de Contingência anual, adota procedimentos específicos para desastres naturais. Tais procedimentos são revistos e refeitos anualmente, garantindo a adaptação às necessidades emergentes e fomentando a integração das secretarias municipais em ações conjuntas de mitigação e atendimento às emergências.



O primeiro passo é a implantação de plantões de trabalho em áreas críticas como Assistência Social e, também, Infraestrutura e Serviços Públicos, estas últimas responsáveis pela disponibilização de maquinário pesado. Meio Ambiente e Ordem Pública também se agregam à força-tarefa melhorando a capacidade de resposta a eventualidades. O sistema de saúde local se ajusta a uma demanda extra, da mesma forma que o sistema de educação, com a instalação dos pontos de apoio. As estratégias implementadas para a mitigação de alagamentos incluíram também obras estratégicas e o programa Limpa Rio.



Para facilitar a comunicação com a população e a solicitação de auxílio, foram disponibilizados novos canais de contato direto com a Defesa Civil: WhatsApp (21)98644-5425 e (21) 99332-5170; telefone (21)2317-0215; e-mail defesacivil@mage.rj.gov.br. Adicionalmente, a população pode se inscrever para receber alertas SMS pelo número 199, um recurso para habitantes de áreas consideradas de risco.



Pontos de apoio em todos os distritos



1º distrito:



· E. M. Barão de Iriri, Rua Uruçumirim, s/nº, Lote 25, Quadra E - Barão de Iriri



· E. M. Com. Délio Pereira Sampaio, Estrada do Contorno, s/nº - Barbuda



· E. M. Des. Oswaldo Portella, Rua Idalina Monteiro, 65 - Centro



· E. M. Maria Clara Machado, Avenida Coronel Macieira, s/nº - Centro



· E. M. Parque Boneville, Av. Getúlio Vargas, s/n° - Parque Boneville



· E. M. Profª Margarida Nery Portella, Avenida João Café Filho s/nº - Citrolândia



· Ginásio Poliesportivo Natalia Barreiros, Rua Mário Marra, s/n° - BNH Magé



2º distrito:



· E. M. Dr. Francisco Rondinelli, Rua Itambi, s/n° - Jardim Esmeralda



· E. M. Evanir da Silva Gago, Travessa Oito de Maio, 163 - Andorinhas



· E. M. Profª Ruth Taldo França, Av. Othon Linch Bezerra de Mello, 329 - Santo Aleixo



3º / 4º distrito:



· E. M. Celso Goulart, Rua Prof, Dilermano Reis, s/nº - Rio do Ouro



· E. M. Dr, Mário Pinheiro, Rua Vinte e Um, 34 - Santa Dalila



· E. M. Profª Ophélia Ribeiro Martins, Av. Isabel de Paula, 174 - Suruí



· E. M. Vereador Waldair José do Amaral, Av. Antonio Zarzur, 524 – Suruí



5º distrito:



· E. M. Comandante Amaral Peixoto, Estrada Real de Mauá, s/n° - Jardim da Paz



· E. M. Horácio Silva Mello Filho, Estrada Nova de Mauá, 2336 - Parque Recreio



· E. M. João Esperidião dos Santos, Rua Walter Ferreira, s/nº - São Lourenço



· E. M. Padre Gilmar de Castro, Rua Walter Ferreira, s/nº - Praia de Olaria



· E. M. Paulo Freire, Av. Roberto Silveira, s/nº - Praia do Imperador



6º distrito:



· E. M. Bruno Rodrigues, Estrada da Cachoeira, s/nº - Pau Grande



· E. M. Dr. Antônio da Rocha Paranhos, Rua B, 30 - Parque Paranhos



· E. M. Profª Geralda Alves da Silva, Rua Guarani, 1978 - Piabetá



· E. M. Profª Geralda Izaura Ferreira Telles, Av. Mauá, s/nº - Parque Veneza



· E. M. Denise Malinosky, Rua Nossa Senhora da Guia, s/n° - Maurimárcia



· E. M. Professor Daniel Soares Silva, Av. Automóvel Club, 745 Km 59 - Jardim Nazareno



· E. M. Profª Renata Franco Pereira, Rua Manoel Paulo de Farias, 515 - Parque Alegria



· E. M. Tiradentes, Rua 11 de julho, s/nº - Parque Estrela



· E.M. Profª Luciana de Almeida Branco, Rua Dezenove, 10 - Maurimárcia



· Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros, Estrada do Goiabal, s/nº - Fragoso



· Ginásio Poliesportivo Dejair Corrêa, Rua C, L11 Q21 - Parque Alegria, Fragoso



Tais locais foram preparados com a finalidade de prestação de assistência e proteção, quando necessário. Tendo sua estrutura preparada, Magé está mobilizada para encarar os desafios das fortes chuvas, promovendo a segurança e a assistência ao cidadão. A Defesa Civil e o Gabinete de crise seguem em monitoramento, estando prontos para coordenar ações emergenciais de resposta ou mitigação dos efeitos do temporal.

Enel faz alerta

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamadas no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais para maior agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) ou ainda mandar o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.



A empresa aproveita para reforçar dicas importantes de segurança com a rede elétrica em casos de tempestades:



- Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;



- Não encoste em objetos metálicos: como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades;



- Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;



- Busque abrigo seguro: em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;



- Evite áreas arborizadas: durante tempestades, há risco de queda de árvores e descargas atmosféricas (raios).