Magé leva serviços para condomínio do Minha Casa Minha Vida - Divulgação

Magé leva serviços para condomínio do Minha Casa Minha VidaDivulgação

Publicado 14/03/2024 19:58

Magé - Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, da Saúde e de Habitação, ofereceu serviços aos moradores do Condomínio Lírio do Vale e Lótus, integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida.



Dentre os benefícios disponibilizados, estão a inclusão no CadÚnico e no programa Criança Feliz. Além disso, os moradores puderam solicitar a isenção de taxas para a obtenção de segunda via de documentos, como RG, CPF, certidões de casamento, nascimento e óbito.



O projeto “Cras na Comunidade” visa prestar assistência à parcela da população que reside em áreas mais distantes ou que, por algum motivo, enfrenta dificuldades de locomoção para buscar atendimento no Cras.



A Secretaria de Saúde realizou o recadastramento dos moradores para a USF do bairro Maria Conga e o CRAS Magé II. Já a Secretaria de Habitação marcou presença, apoiando na resolução dos trâmites relacionados ao condomínio.



A secretária de Assistência Social, Flávia Gomes, reforça a descentralização dos serviços como uma ferramenta de promoção da cidadania.

“A nossa preocupação é ampliar a cobertura dos serviços, levando a política de Assistência Social a todos os mageenses. Essas ações itinerantes são um grande exemplo disso. Esta é a primeira de muitas ações que virão”, disse.



A garçonete Greyciane de Oliveira comentou sobre a importância da ação.

“É muito importante e está sendo maravilhoso, porque precisamos desse amparo da Prefeitura. As pessoas realmente necessitam de assistência e dos serviços oferecidos”, afirmou.



A dona de casa Luciana de Souza aproveitou a ação para resolver algumas questões.

“Está sendo ótimo porque, dessa forma, não precisamos ir a outro bairro, e muitos não têm condições para o deslocamento”, explicou.