Everton Britto, campeão do Canta Magé 2023 - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 09/03/2024 13:25

Magé - O Canta Magé retorna com mais uma edição. Após premiar Moema Soares em 2021, Everton Britto em 2023 e Gabriel Pacheco na versão Kids em 2022, o festival apresenta este ano uma edição especial dedicada aos cantores de música gospel da cidade. A Prefeitura de Magé já publicou o edital do concurso, e as inscrições se iniciam em 14 de março.

"Estamos avançando para a 4ª edição do Canta Magé e, nas edições anteriores, focamos em fomentar a produção cultural da música popular brasileira, o que nos levou a restringir as interpretações de música gospel. Diante dessa demanda, decidimos criar um programa exclusivo para esse público, pois o movimento gospel é, sem dúvida, culturalmente muito rico, especialmente na música", explicou Bruno Lourenço, secretário de Cultura, Turismo e Eventos.

Neste ano, serão aceitas somente apresentações com músicas de cunho religioso no estilo gospel, em todas as etapas. As inscrições para o Canta Magé Gospel serão feitas por meio de formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura (mage.rj.gov.br), de 14 a 29 de março de 2024. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos completos, residentes e/ou domiciliadas em Magé. Quem ficou entre os três primeiros colocados em qualquer edição anterior não poderá participar, assim como candidatos que faltaram a etapas sem justificativa.

Além de preencher o formulário eletrônico, os participantes deverão enviar um vídeo de apresentação pessoal de até 1 minuto e 30 segundos, conforme o edital. Após a inscrição, será realizada a pré-seleção dos candidatos que participarão das audições, baseando-se na análise dos vídeos, considerando afinação/timbre, ritmo e dicção.

As audições ocorrerão presencialmente nos dias 17, 18 e 19 de abril, incluindo o critério de interpretação. Os 45 primeiros colocados na média geral de notas avançarão para a fase eliminatória.

Haverá três eliminatórias ao vivo, com 15 participantes cada, nos dias 4, 11 e 18 de maio, com votação híbrida entre o Júri Técnico e o público por meio de votação online. De cada eliminatória, 5 participantes avançarão para as semifinais, sendo 2 escolhidos pelo público e 3 com as maiores notas dos jurados.

Em 25 de maio, os semifinalistas participarão do Canta XPerience, um workshop gratuito com especialistas para enriquecer a carreira dos participantes. A semifinal ocorrerá em 1º de junho, com apresentações em trios, dos quais dois participantes serão selecionados pelos jurados para a votação popular, e o mais votado avançará para a final do festival.

A grande final acontecerá em 7 de junho, durante a programação do Aniversário de Magé, com apresentações individuais e votação exclusivamente online para definir o campeão, que receberá um prêmio de 8 mil reais. O segundo e terceiro colocados receberão, respectivamente, 6 mil e 4 mil reais. Todas as etapas do Canta Magé Gospel poderão ser transmitidas ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Magé.