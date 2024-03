Magé preparou diversas atividades gratuitas para o mês da mulher - Divulgação

Publicado 09/03/2024 13:19

Magé - Março é oficialmente o mês das mulheres. E para celebrar, a Prefeitura de Magé organizou um calendário de eventos gratuitos na cidade. O primeiro evento na agenda é o ‘Magé pra Elas’ no dia 9 de março, de 10h às 14h, em Piabetá. Na grande ação, as mageenses encontrarão Bazar social, embelezamento, vacinação em geral, CRAS, odontomóvel, Programa de Anemia Falciforme, Programa Criança Feliz, CadÚnico, Coordenadoria da Mulher, aulão de zumba e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

O próximo compromisso nessse calendário já está com inscrições abertas. No dia 21 de março das 13h às 17h, as mulheres participarão do Workshop ‘Construindo o Poder Feminino’. As inscrições deverão ser feitas até o dia 13 de março, na Rua Sebastião Reis, nº 21 - Flexeiras.

E para encerrar o mês, no dia 24 de março a partir das 7h, as mulheres percorrerão 3km no evento ‘Circuito dElas’. O percurso iniciará na Praça Montese em Pau Grande e finalizará no Complexo de Esporte e Lazer Lamarca, em Raiz da Serra. Para participar é preciso preencher o formulário on-line no site da Prefeitura. Vai ter retirada de kits e na chegada, um grande evento espera as participantes com gastronomia, serviços e música ao vivo.

Para as mulheres que desejam entrar no mercado de trabalho, a Prefeitura de Magé em parceria com o Governo do Estado, está realizando o PRONATEC Mulheres Mil, com 20 vagas para o Curso de Assistente de Recursos Humanos. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de março, na Avenida das Flores, nº 144 no CRAS da Barbuda.