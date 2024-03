Programa 'RJ para todos' oferece serviços em Piabetá - Divulgação

Publicado 12/03/2024 20:26

Magé - Mais uma ação de sucesso do Programa 'RJ Para Todos' chegou à cidade. Nesta terça-feira (12), o projeto, realizado pelo Governo do Estado com o apoio da Prefeitura de Magé, proporcionou serviços gratuitos aos moradores de Piabetá.



Os serviços disponibilizados incluíram: emissão de identidade; isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; emissão de carteira de trabalho digital e balcão de empregos; orientações sobre direitos do consumidor, direito previdenciário e solicitação de mediação de conflitos. A Secretaria de Assistência Social também marcou presença, oferecendo atendimento do CRAS e do CadÚnico.



O Coordenador Operacional do RJ Para Todos, Rodrigo Lopes, enfatizou a importância do programa.

“Esta é a terceira vez que estamos aqui em Magé. Com muita alegria, trazemos para mais perto da população os serviços do Governo do Estado”, afirmou.



A doméstica Sônia Lima aproveitou a ação para emitir a segunda via da identidade.

“Achei fantástico, pois não precisamos pagar pela segunda via. Além disso, não é necessário deslocarmo-nos para longe de casa. Muitas pessoas não têm condições de pagar, e isso tem sido ótimo”, relatou.



Desempregado há dois meses, Richard da Silva está à procura de emprego.

“Surge uma vaga em uma área na qual já trabalhei, e estou aguardando. Essa ação aqui é de suma importância, pois muitas pessoas não têm condições de pagar e precisam de emprego”, comentou.