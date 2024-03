Magé inaugura UBS do bairro Maurimárcia - Divulgação

Magé inaugura UBS do bairro MaurimárciaDivulgação

Publicado 11/03/2024 17:02

Magé - O bairro do Maurimárcia ganhou mais um equipamento público com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria do Socorro Ramos Lima. O polo funcionará com o programa federal Saúde na Hora Certa, oferecendo serviços de atenção primária de segunda a sexta, das 8h às 20h. A UBS disponibilizará atendimento em clínica geral, cardiologia, odontologia, ortopedia e fisioterapia.

“É um posto maior que a USF que operava no bairro. Aqui, contamos com 3 consultórios, além de salas de odontologia, fisioterapia e inalação. O local também terá uma ambulância à disposição dos moradores que necessitarem. Estou muito feliz em ver que não apenas o bairro do Maurimárcia, mas toda Magé está se desenvolvendo”, comemora oSegundo os moradores, o bairro passou por uma grande transformação após as obras realizadas: as ruas foram asfaltadas e iluminadas, uma creche foi inaugurada e, há um mês, um complexo esportivo.“Quando eu estudava aqui no Maurimárcia, já voltei várias vezes para casa com os pés sujos de barro e era tudo mato. Hoje temos uma praça onde consigo trazer as crianças para brincar, o complexo esportivo onde levo meus sobrinhos, e todos se divertem. Aestá muito moderna e bonita, fiquei feliz porque o atendimento já era bom, e com a nova estrutura, tenho certeza de que será ainda melhor”, conta Franciele Rosa, moradora do bairro.