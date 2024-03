Magé é ouro em atendimento ao empreendedor - Divulgação

Publicado 11/03/2024 17:07

Magé - Magé recebeu o Selo Ouro Sebrae de Referência em Atendimento das Salas do Empreendedor do estado do Rio de Janeiro, uma premiação concedida em reconhecimento à atuação dos profissionais da Prefeitura em locais mantidos pelo poder público municipal, com o apoio do Sebrae.

O município foi um dos 19 que receberam o nível mais alto na premiação. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Cozzolino, participou da cerimônia e destacou o merecimento da equipe que atua na Sala do Empreendedor em Magé:



"Pela primeira vez Magé recebe o Ouro neste prêmio, que avalia o número de atendimentos, a qualidade e variedade dos serviços, além da pesquisa sobre a satisfação dos contribuintes. Eu dedico esse ouro para a minha equipe na Secretaria de Desenvolvimento para quem eu mando um abraço, junto ao prefeito que tem nos dado o suporte necessário para que esse atendimento seja de excelência", declarou Gustavo.



A Sala do Empreendedor de Magé formalizou sua parceria com o Sebrae em 2022 e recebeu o Selo Bronze, na primeira edição do prêmio. Nesta edição referente ao segundo ano (2023), o município salta para o ouro. Das 68 Salas inscritas na premiação, 41 receberam selos, divididos entre as categorias ouro, prata e bronze. Em 2023, as Salas do Empreendedor do estado atingiram a marca de mais de 168 mil atendimentos, bem superior aos quase 27 mil atendimentos realizados em 2022.



A Casa do Empreendedor de Magé é um espaço especialmente projetado para atender o MEI - Microempreendedor Individual, dar entrada em processos empresariais, julgamento de livros empresariais, Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal e polo de atendimento da AgeRio (Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio). Localizada estrategicamente no coração da cidade, ela é a referência para aqueles que buscam iniciar, expandir ou aprimorar seus empreendimentos. O ambiente é projetado para promover a colaboração, a inovação e o aprendizado, proporcionando uma atmosfera inspiradora e acolhedora.



“Os empreendedores da nossa cidade são recebidos por uma equipe altamente qualificada e dedicada, pronta para oferecer suporte personalizado e orientação especializada. Os consultores estão disponíveis para ajudar nas mais diversas áreas, como planejamento de negócios, análise de mercado, estratégias de marketing e muito mais. Além de oferecer sala de reuniões equipada disponível para os empreendedores”.



A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis, 21 - Flexeiras, Magé. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 17h. O atendimento via Whatsapp oferece mais informações (21) 98723-0493