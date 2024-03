Apresentação teatral incentiva boas práticas para alunos de Magé - Divulgação

Publicado 14/03/2024 20:11

Magé - Lavar o rosto e se ensaboar com a torneira fechada foram alguns bons ensinamentos que a peça teatral “Cuidando das Águas do Rio” trouxe para os alunos da rede municipal de ensino de Magé, na Baixada Fluminense, ao longo desta semana. As apresentações contavam com uma linguagem descontraída para falar sobre saneamento básico sem complicações para os pequenos.

Os espetáculos aconteceram nas escolas municipais Horário Silva Mello Filho, Parque Boneville, Aureliano Coutinho e Vereador Geraldo Ângelo Pereira e foram destinados para atender cerca de 800 alunos. Cada apresentação se mostrou única e fez com que estudantes de várias faixas etárias saíssem com uma reflexão de suas atitudes para ajudar o planeta. Além de mostrar a importância dos serviços de tratamento de água e esgoto para todos, inclusive para as crianças.



Foi o caso de Luan da Silva Martins, de apenas 10 anos. Ele já tinha visto alguns temas em suas aulas do 5º ano do ensino fundamental, mas reforçou seu conhecimento para disseminar com outras pessoas e para sua família.



“Eu achei a peça muito educativa e divertida. Eu ri e aprendi muito ao mesmo tempo. Gostei de saber que com pequenas atitudes, como fechar a torneira para escovar os dentes, posso ajudar o meio ambiente. Vou levar isso para minha casa”, comentou o menino.



A diretora-geral da Escola Municipal Horário Silva Mello Filho, Gabriele Ferreira de Carvalho, também explicou que foi um momento para pensar em ações que promovam atitudes corretas no dia a dia.

“Eles abordaram a temática sobre coleta seletiva, algo que já ensinamos na teoria para os alunos, mas que agora queremos implantar na prática dentro do nosso ambiente escolar”, destacou.



A Águas do Rio tem um papel importante nesse cenário e os jovens têm a oportunidade de compreender melhor os serviços e os avanços na área do saneamento básico. Anderson Lopes, que é supervisor de Responsabilidade Social da concessionária, comenta sobre a participação da empresa.



“Os alunos aprendem melhor os temas que já estão presentes no cotidiano deles, como o ciclo da água, o tratamento para torná-la potável e a diferença entre esgoto e lixo, além de entenderem melhor como saúde e saneamento básico andam lado a lado”, explicou.



"Eles abordaram a temática sobre coleta seletiva, algo que já ensinamos na teoria para os alunos, mas que agora queremos implantar na prática dentro do nosso ambiente escolar", destacou.

A Águas do Rio tem um papel importante nesse cenário e os jovens têm a oportunidade de compreender melhor os serviços e os avanços na área do saneamento básico. Anderson Lopes, que é supervisor de Responsabilidade Social da concessionária, comenta sobre a participação da empresa.

"Os alunos aprendem melhor os temas que já estão presentes no cotidiano deles, como o ciclo da água, o tratamento para torná-la potável e a diferença entre esgoto e lixo, além de entenderem melhor como saúde e saneamento básico andam lado a lado", explicou.

O espetáculo "Cuidando das Águas do Rio" é uma realização da Associação Cultural Lona na Lua, Ministério da Cultura e Governo Federal. Conta com a parceria da Secretaria de Educação do município e é patrocinado pela Águas do Rio e pelo Instituto Aegea, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.