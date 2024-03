Prefeitura de Magé vai realizar lançamento do Castamóvel - Lucas Santos/Divulgalção

Publicado 14/03/2024 20:01 | Atualizado 14/03/2024 20:16

Magé - A Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, promoverá o lançamento do Castramóvel. As castrações serão realizadas de 25 de março a 4 de abril, das 8h às 13h, na Praça da Prefeitura de Magé.

Os interessados deverão preencher o pré-agendamento de 15 a 24 de março. Após isso, a equipe da Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais entrará em contato com o tutor para agendar a data e o horário do procedimento. Vale ressaltar que o Castramóvel percorrerá todos os distritos. Os novos locais serão informados no site oficial da Prefeitura.

O secretário de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais, Arthur Cozzolino, comemorou o lançamento do projeto.

“É uma grande conquista para os protetores e tutores de pets da região, pois prezamos pela qualidade de vida dos animais e buscamos o controle. Continuo batalhando por políticas públicas efetivas para a saúde e o cuidado dos nossos animais”, disse.