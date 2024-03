Magé na Conferência Nacional de Cultura - Divulgação

Magé na Conferência Nacional de CulturaDivulgação

Publicado 14/03/2024 20:07

Magé - A IV Conferência Nacional de Cultura (CNC), realizada em Brasília entre os dias 4 e 8 de março de 2024, reuniu quase cinco mil pessoas. Os delegados da Conferência Estadual de Cultura, Dylan Sabino e William Jefferson Cardoso, representaram o município de Magé, onde promoveram o debate sobre as políticas públicas de cultura.



Ao longo dos cinco dias do evento, os participantes da CNC debateram e formularam propostas para cada um dos eixos temáticos. As propostas aprovadas durante a Conferência serão utilizadas como base para a elaboração do Plano Nacional de Cultura (PNC) 2024-2034, que irá nortear as políticas públicas de cultura para a próxima década.

Magé na Conferência Nacional de Cultura Divulgação



As propostas aprovadas durante a Conferência Nacional de Cultura servirão como um importante instrumento para o desenvolvimento da cultura brasileira nos próximos anos. As propostas aprovadas durante a Conferência Nacional de Cultura servirão como um importante instrumento para o desenvolvimento da cultura brasileira nos próximos anos.