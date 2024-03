Magé recebe projeto de capacitação para mulheres - Divulgação

Publicado 19/03/2024 11:55

Magé - Esta semana marcou o início do Programa Mulheres Mil em Magé, com a realização da aula inaugural na segunda-feira (18), acolhendo as participantes. Durante o evento, as mulheres tiveram a oportunidade de receber informações essenciais sobre o programa, além de conhecerem os professores e técnicos responsáveis pelas aulas e oficinas. O curso de Recursos Humanos, destinado a 20 mulheres, será oferecido na unidade local. Esta iniciativa é resultado da colaboração entre a Prefeitura de Magé, a Faetec e o governo federal.



A iniciativa não só visa a capacitação profissional, mas também facilita o acesso ao mercado de trabalho para o público feminino, proporcionando bolsas que cobrem despesas com transporte e alimentação. A assiduidade é crucial, pois mais de três faltas implicam o cancelamento da matrícula.



“A importância desse projeto para Magé é imensurável”, destaca Flávia Gomes, secretária de Assistência Social, ressaltando o impacto significativo na autonomia e empoderamento feminino na região. “Espero que cada participante possa se empoderar ao máximo dessa oportunidade para conquistar seu próprio espaço”, completa.



“Nosso objetivo é fornecer não apenas educação, mas também uma ponte para oportunidades de trabalho digno”, ressalta Grace Soares, pedagoga responsável pelo programa.



Entre as futuras alunas, Gisele Rocha expressou sua expectativa.

“Esta é uma chance de transformação. A possibilidade de aprender e crescer profissionalmente é o que me motiva”, aponta ela.



O programa Mulheres Mil, criado pelo Ministério da Educação (MEC), visa elevar a escolaridade e promover a inclusão socioprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio de cursos de qualificação profissional.



Para este ano, estão previstas 20 mil vagas nos institutos federais, redes estaduais, e Sistemas Nacionais de Aprendizagem, como parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O público-alvo são mulheres com 16 anos ou mais em situação de vulnerabilidade socioeconômica e risco social, incluindo vítimas de violência. A colaboração entre a União, estado e o município, por intermédio da Faetec, evidencia um modelo de parceria eficaz para o alcance de objetivos comuns.