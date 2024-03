Prefeito de Magé decreta estado de emergência por causa das chuvas fortes - Divulgação

Prefeito de Magé decreta estado de emergência por causa das chuvas fortesDivulgação

Publicado 23/03/2024 22:00

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, decretou Estado de Emergência no sábado pela manhã (23) em resposta ao grande volume de chuvas que caíram no município desde sexta-feira (22). O objetivo do decreto é mobilizar recursos e apoio nos níveis estadual e federal, simplificando em particular o processo para os cidadãos afetados obterem o Cartão Recomeçar, uma iniciativa do governo do estado destinada a ajudar no alívio das consequências de desastres naturais. O estado de emergência tem duração inicial de 90 dias, mas pode ser estendido até 180, caso haja necessidade de mais tempo para a recuperação do município.

Prefeito de Magé decreta estado de emergência por causa das chuvas fortes Divulgação



O prefeito enfatizou a urgência da situação, dizendo que a declaração de emergência é fundamental para garantir nossa capacidade de atuar com eficácia e prontidão.



“Esse decreto é necessário para que o município possa ter mais agilidade no atendimento à população. Estamos diante de uma situação complicada, com muitos incidentes causados pelas chuvas. Garantir a segurança de todos é o nosso principal foco. Eu mobilizei as equipes da prefeitura, que neste momento trabalham nas ruas e no acolhimento dos que foram atingidos pelas chuvas, para que possamos restabelecer a situação de normalidade o mais rápido possível”, afirma o prefeito Renato Cozzolino.



Com base em leis municipais e federais, a medida permite ainda diversas ações extraordinárias. Dentre elas, está a solicitação de veículos, equipamentos e pessoal tanto do setor público quanto privado; bem como a dispensa dos procedimentos ordinários de licitação para agilizar contratações e compras necessárias para lidar com a situação.



“Estamos diante de um desafio imenso, mas não mediremos esforços para superá-lo”, afirmou o prefeito, destacando a união e o trabalho incansável das equipes da prefeitura. Desde o início do evento climático, medidas de resposta estão sendo coordenadas pelo Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).



O governo municipal dedica atenção especial às áreas mais afetadas pelos estragos das chuvas, especialmente nos 1º e 6º Distritos, onde o risco de deslizamentos e inundações é particularmente alto. Durante o período de chuvas houve transbordamento de alguns rios que cortam a cidade, incluindo o Roncador e o rio Inhomirim.



Entre os acontecimentos que resultaram na declaração do Estado de Emergência, estão inclusas situações que exigiram ação imediata. As fortes chuvas resultaram em um deslizamento no bairro de Limeira, levando ao seu completo isolamento pela Defesa Civil. Equipes também foram direcionadas para o bairro do Pico, em Santo Aleixo, onde outro deslizamento afetou de forma severa a localidade. A ponte que liga o Centro do primeiro distrito à Praia da Piedade também foi interditada devido a preocupações com a segurança estrutural, evitando riscos adicionais.



É importante ressaltar ainda que, graças ao esforço conjunto e à rápida resposta das equipes de emergência, não houve nenhuma vítima fatal, apesar do grande número de famílias afetadas e acolhidas nos pontos de apoio. A eficácia das medidas preventivas e a adesão da população aos apelos da Defesa Civil apresentaram um resultado positivo.



Para o prefeito Renato Cozzolino, a participação da população que puder ajudar também é fundamental. “Além das medidas emergenciais, contamos com a solidariedade e o apoio da população. Campanhas de arrecadação e voluntariado serão fundamentais para os esforços de recuperação da cidade”, destacou.



Enquanto o município se mobiliza para superar as consequências das chuvas, a população é aconselhada a manter precaução, evitando áreas de risco e seguindo as orientações das autoridades locais. Em caso de emergência, as pessoas devem procurar abrigos seguros e entrar em contato com a Defesa Civil ligando para o número 199, pelo telefone (21) 2317-0215 ou pelo WhatsApp nos números (21) 99332-5170 / (21) 98644-5425. O prefeito enfatizou a urgência da situação, dizendo que a declaração de emergência é fundamental para garantir nossa capacidade de atuar com eficácia e prontidão.“Esse decreto é necessário para que o município possa ter mais agilidade no atendimento à população. Estamos diante de uma situação complicada, com muitos incidentes causados pelas chuvas. Garantir a segurança de todos é o nosso principal foco. Eu mobilizei as equipes da prefeitura, que neste momento trabalham nas ruas e no acolhimento dos que foram atingidos pelas chuvas, para que possamos restabelecer a situação de normalidade o mais rápido possível”, afirma o prefeito Renato Cozzolino.Com base em leis municipais e federais, a medida permite ainda diversas ações extraordinárias. Dentre elas, está a solicitação de veículos, equipamentos e pessoal tanto do setor público quanto privado; bem como a dispensa dos procedimentos ordinários de licitação para agilizar contratações e compras necessárias para lidar com a situação.“Estamos diante de um desafio imenso, mas não mediremos esforços para superá-lo”, afirmou o prefeito, destacando a união e o trabalho incansável das equipes da prefeitura. Desde o início do evento climático, medidas de resposta estão sendo coordenadas pelo Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).O governo municipal dedica atenção especial às áreas mais afetadas pelos estragos das chuvas, especialmente nos 1º e 6º Distritos, onde o risco de deslizamentos e inundações é particularmente alto. Durante o período de chuvas houve transbordamento de alguns rios que cortam a cidade, incluindo o Roncador e o rio Inhomirim.Entre os acontecimentos que resultaram na declaração do, estão inclusas situações que exigiram ação imediata. As fortes chuvas resultaram em um deslizamento no bairro de Limeira, levando ao seu completo isolamento pela. Equipes também foram direcionadas para o bairro do Pico, em Santo Aleixo, onde outro deslizamento afetou de forma severa a localidade. A ponte que liga o Centro do primeiro distrito à Praia da Piedade também foi interditada devido a preocupações com a segurança estrutural, evitando riscos adicionais.É importante ressaltar ainda que, graças ao esforço conjunto e à rápida resposta das equipes de emergência, não houve nenhuma vítima fatal, apesar do grande número de famílias afetadas e acolhidas nos pontos de apoio. A eficácia das medidas preventivas e a adesão da população aos apelos da Defesa Civil apresentaram um resultado positivo.Para o prefeito Renato Cozzolino, a participação da população que puder ajudar também é fundamental. “Além das medidas emergenciais, contamos com a solidariedade e o apoio da população. Campanhas de arrecadação e voluntariado serão fundamentais para os esforços de recuperação da cidade”, destacou.Enquanto o município se mobiliza para superar as consequências das chuvas, a população é aconselhada a manter precaução, evitando áreas de risco e seguindo as orientações das autoridades locais. Em caso de emergência, as pessoas devem procurar abrigos seguros e entrar em contato com a Defesa Civil ligando para o número 199, pelo telefone (21) 2317-0215 ou pelo WhatsApp nos números (21) 99332-5170 / (21) 98644-5425.

Boletim das chuvas

- 700 pessoas desalojadas, 1 família desabrigada e mais 2 cachorros acolhidos nos pontos de apoio. As equipes prestaram assistência tanto para as pessoas que estão no ponto de apoio, quanto nas igrejas e também àqueles que foram para casa de parentes.



- Solidariedade: a Secretaria de Educação está recebendo doações de roupas (já receberam muitas peças femininas e precisam de masculinas), roupas de cama e banho. Os pontos de entrega são todas escolas municipais. O Estado enviou cestas básicas, kits de higiene, água, colchonetes, leite e cobertores para ajudar no auxílio às famílias atingidas.



No bairro Pico, em Santo Aleixo (2º distrito), equipes fizeram a limpeza após um deslizamento e a via segue interditada. Sem vítimas.

Prefeito de Magé decreta estado de emergência por causa das chuvas fortes Divulgação

No bairro Limeira (6º distrito), a Defesa Civil isolou a área em que ocorreu o deslizamento abaixo de uma casa que foi interditada. Sem vítimas e a família foi encaminhada para se abrigar na casa de parentes. Na Piedade, a ponte que liga o bairro ao Centro do 1º distrito, está parcialmente interditada com supervisão da Guarda Municipal



PONTOS DE APOIO ABERTOS



1° DISTRITO

E.M. MARIA CLARA MACHADO - Rua Coronel Macieira, 141 - Centro

E.M. NOÊMIA TEIXEIRA DOS SANTOS - Av. Rotary, 68 - Centro

E.M. COM. DÉLIO PEREIRA SAMPAIO - Estrada do Contorno, s/nº - Barbuda

C.M. ADALBERTO G. P. FERRAZ - Rua Porto Velho, 105 - Piedade



2° DISTRITO

E.M. DR. FRANCISCO RONDINELLI - Rua Itambi, s/nº - Jd Esmeralda

E.M. PROFª RUTH TALDO FRANÇA - Av. Othon Linch Bezerra de Mello, 329 - Santo Aleixo

E.M. EVANIR DA SILVA GAGO - Trav. Oito de Maio, 173 - Andorinhas



6° DISTRITO

E.M. PROFª GERALDA ALVES DA SILVA - Rua Guarani, 1942 - Piabetá

SECRETARIA DE TRANSPORTES - Av. Automóvel Clube, 1503 - Limeira

CAMPÃO DO PIABETÁ - Av. Roberto Silveira, 499 - Piabetá

E.M. BRUNO RODRIGUES - Estrada da Cachoeira, s/nº - Pau Grande



Os rios Roncador e Inhomirim transbordaram, mas já retornaram ao leito.



ALERTAS AOS MOTORISTAS



O lajedo em Santo Aleixo está em risco de deslizamento. A Rua Malvino Ferreira de Andrade está fechada. O trajeto deve ser feito pelo Poço Escuro, na Rua Bom Jardim (na Santinha), ponto próximo ao clube independente e Escola Estadual Ruth Taldo. Isso também vale para o transporte público.



Pontos de alagamento registrados de sexta e sábado:



- Piedade

- Flexeiras

- Capela

- ⁠Cachoeira Grande

- ⁠Piabetá

- ⁠Fragoso

- ⁠Rua Guarani

- ⁠Raiz da Serra

- Parque Veneza

- Vila da Liberdade

- Parque dos Artistas



Em caso de emergência, recomendamos buscar um local seguro e fazer contato com a Defesa Civil através do Disque 199, pelo telefone (21) 2317-0215 ou pelo WhatsApp (21) 99332-5170 / (21) 98644-5425.

Cadastre seu celular para receber alertas de chuva. Envie um SMS com seu CEP para 40199.