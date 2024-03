Magé está em estado de alerta - Divulgação

Magé está em estado de alertaDivulgação

Publicado 23/03/2024 12:08

Magé - Por conta das fortes chuvas que impactaram a cidade, equipes de emergência em Magé estão trabalhando em diversas áreas para garantir a segurança e suprir as necessidades da população. Com a cidade em alerta, os setores da prefeitura estão trabalhando juntos para diminuir os efeitos do evento climático. Desde as primeiras horas desta sexta-feira (22), o prefeito Renato Cozzolino já havia deliberado as ações por meio do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).

Magé está em estado de alerta Divulgação



“Estamos nas ruas com todas as equipes de plantão, mobilizados para atender a todos os chamados de emergência da nossa população. A segurança e o bem-estar das pessoas são nossas prioridades máximas neste momento crítico. O governo municipal está com equipamentos e um efetivo expressivo para poder suprir as demandas e atendimentos necessários em todos os distritos”, afirma o prefeito Renato Cozzolino.



O bairro mais afetado é o Jardim Nazareno, com um acumulado de 171,05 mm de chuva nas últimas 24 horas, conforme os dados mais recentes. Morro do Sertão e Rio dos Cavaleiros seguem com índices de 155,6 mm e 150,31 mm, respectivamente. Volumes significativos de precipitações foram registrados em todo o município, sendo 118,93 mm no centro de Magé. “Estamos nas ruas com todas as equipes de plantão, mobilizados para atender a todos os chamados de emergência da nossa população. A segurança e o bem-estar das pessoas são nossas prioridades máximas neste momento crítico. O governo municipal está com equipamentos e um efetivo expressivo para poder suprir as demandas e atendimentos necessários em todos os distritos”, afirma oO bairro mais afetado é o Jardim Nazareno, com um acumulado de 171,05 mm de chuva nas últimas 24 horas, conforme os dados mais recentes. Morro do Sertão e Rio dos Cavaleiros seguem com índices de 155,6 mm e 150,31 mm, respectivamente. Volumes significativos de precipitações foram registrados em todo o município, sendo 118,93 mm no centro de Magé.

Magé está em estado de alerta Divulgação



Foram abertos pontos de apoio em diversas áreas para ajudar as pessoas afetadas. As escolas Noemia Teixeira dos Santos e Maria Clara Machado, localizadas no 1º distrito, bem como as unidades educacionais Francisco Rondinelli, Ruth Taldo França e Evanir da Silva Gago, do 2º distrito, estão à disposição para atender os cidadãos necessitados. Serviços adicionais, como a Secretaria de Transportes e o Piabetá Esporte Clube, também estão abertos para auxílio.



Os alagamentos estão sendo monitorados 24h, especialmente após o transbordamento dos rios Roncador e Inhomirim. Estão sendo tomadas medidas para intervir rapidamente nos pontos críticos. Por precaução e para evitar acidentes, importantes vias de acesso como a Serra Velha de Petrópolis a Magé foram interditadas, assim como a Rua Malvino Ferreira de Andrade, devido ao risco de deslizamento.



É recomendado a todos os condutores que evitem zonas desconhecidas por inundações e sigam as instruções para percursos alternativos, garantindo assim a sua segurança e a dos outros. Se houver uma emergência, as pessoas deverão procurar locais de seguros e entrar em contato com a Defesa Civil pelos canais de comunicação disponíveis: Disque 199, pelo telefone (21) 2317-0215 ou pelo WhatsApp (21) 99332-5170 / (21) 98644-5425. Foram abertos pontos de apoio em diversas áreas para ajudar as pessoas afetadas. As escolas Noemia Teixeira dos Santos e Maria Clara Machado, localizadas no 1º distrito, bem como as unidades educacionais Francisco Rondinelli, Ruth Taldo França e Evanir da Silva Gago, do 2º distrito, estão à disposição para atender os cidadãos necessitados. Serviços adicionais, como a Secretaria de Transportes e o Piabetá Esporte Clube, também estão abertos para auxílio.Os alagamentos estão sendo monitorados 24h, especialmente após o transbordamento dos rios Roncador e Inhomirim. Estão sendo tomadas medidas para intervir rapidamente nos pontos críticos. Por precaução e para evitar acidentes, importantes vias de acesso como a Serra Velha de Petrópolis a Magé foram interditadas, assim como a Rua Malvino Ferreira de Andrade, devido ao risco de deslizamento.É recomendado a todos os condutores que evitem zonas desconhecidas por inundações e sigam as instruções para percursos alternativos, garantindo assim a sua segurança e a dos outros. Se houver uma emergência, as pessoas deverão procurar locais de seguros e entrar em contato com a Defesa Civil pelos canais de comunicação disponíveis: Disque 199, pelo telefone (21) 2317-0215 ou pelo WhatsApp (21) 99332-5170 / (21) 98644-5425.