Prefeitura de Magé lança decreto de liberdade econômica - Divulgação

Publicado 27/03/2024 17:01

Magé - Na tarde desta terça-feira (26/03), a Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o Decreto de Liberdade Econômica 3692/2023, que tem como objetivo promover um ambiente de negócios mais favorável, reduzindo a burocracia e simplificando processos para estimular o empreendedorismo e o crescimento econômico local. O decreto visa facilitar a abertura e a operação de empresas, incentivando a inovação, a competitividade e a geração de empregos na cidade.



Os benefícios deste decreto para a economia da cidade incluem: estímulo ao empreendedorismo com menos barreiras e entraves burocráticos, para que mais empreendedores possam iniciar e expandir negócios na cidade, resultando na geração de emprego e renda.



Além disso, com menos restrições, as empresas podem investir mais em inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

“Com processos simplificados, as empresas podem se tornar mais ágeis e eficientes, competindo de forma mais eficaz no mercado”, afirma secretário de Desenvolvimento Econômico Gustavo Cozzolino.



Para o Sebrae, o decreto representa mais um esforço do município em prol do avanço da economia, já que deverá impactar diretamente para o aquecimento dos setores, sendo uma ferramenta facilitadora para o aumento da produção das atividades de baixo risco exercidas em Magé.