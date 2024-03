Prefeito de Magé decreta estado de emergência por causa das chuvas fortes - Divulgação

Prefeito de Magé decreta estado de emergência por causa das chuvas fortesDivulgação

Publicado 25/03/2024 17:15

Magé - A Prefeitura de Magé divulgou mais um boletim das chuvas. Com o acúmulo, a Defesa Civil está monitorando áreas em Santo Aleixo e Piabetá, com risco de deslizamento por encharcamento de solo.



Maiores índices pluviométricos registrados até o momento em 24h:

Jardim Nazareno: 13.8mm

Rio dos Cavaleiros: 11.24mm

Mauá : 7.35mm

Vila Carvalho (linha férrea) 11.0mm

Buraco da onça(Joaquim Arruda) 7.2mm



616 famílias desalojadas, 1 família desabrigada após o desabamento parcial de uma casa, e mais 2 cachorros acolhidos. Foram cadastradas e retiraram kits de higiene e colchões, além de cestas básicas, mas já retornaram para suas casas. Nesta segunda os nove CRAS estarão abertos às 9h e farão o atendimento das famílias que não foram cadastradas por estarem nas casas de parentes, entre outras situações.



Para esta segunda-feira, a rede municipal de Educação funciona com aulas normais. Somente funcionarão a partir do 2º turno, as escolas:

E.M. Noêmia Teixeira

E.M. Geralda Alves

E.M. Dinorah dos Santos Bastos



INTERDIÇÕES



No bairro Pico, em Santo Aleixo (2º distrito), equipes fizeram a limpeza após um deslizamento e a via segue interditada. Sem vítimas.



No bairro Limeira (6º distrito), a Defesa Civil isolou a área em que ocorreu o deslizamento abaixo de uma casa que foi interditada. Sem vítimas e a família foi encaminhada para se abrigar na casa de parentes.



Na Piedade, a ponte que liga o bairro ao Centro do 1º distrito, está parcialmente interditada com supervisão da Guarda Municipal



PONTOS DE APOIO



Foram desmobilizados, mas no caso de qualquer emergência, toda a rede está em monitoramento para reabrir e acolher os moradores que precisarem.



ALERTAS AOS MOTORISTAS



O lajedo em Santo Aleixo está em risco de deslizamento. A Rua Malvino Ferreira de Andrade está fechada. O trajeto deve ser feito pelo Poço Escuro, na Rua Bom Jardim (na Santinha), ponto próximo ao clube independente e Escola Estadual Ruth Taldo. Isso também vale para o transporte público.



Foram registrados 12 pontos de alagamento no final de semana, mas a água já baixou. Os bairros que foram afetados estão na rota dos rios que recebem as águas da Regiao



Em caso de emergência, recomendamos buscar um local seguro e fazer contato com a Defesa Civil através do Disque 199, pelo telefone 2317-0215 ou pelo WhatsApp (21) 99332-5170/(21) 98644-5425.



Cadastre seu celular para receber alertas de chuva. Envie um SMS com seu CEP para 40199.