Cidade de Magé recebe mais dois polos da escola de futebol do Zico - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 27/03/2024 17:05

Magé - Magé recebeu uma visita ilustre nesta terça-feira (26): Zico. O ex-jogador da Seleção Brasileira e maior ídolo do Flamengo esteve na cidade para inaugurar mais dois polos da Escola de Futebol Zico10 em parceria com a Prefeitura. O Pacobaíba Esporte Clube, no 5º distrito, e o Suruiense, no 4º distrito. Agora Magé conta com 4 polos que atendem mais de 1800 crianças com o projeto.

"Qualquer trabalho esportivo que é feito em benefício de uma comunidade é sempre bem-vindo. É muito importante essas crianças terem esse espaço, seja futebol ou qualquer outra modalidade, para que elas possam se divertir, realizar os sonhos e alcançar os objetivos para quem sabe no futuro virem a ser o que pretendem ser. A gente nota que hoje em dia a garotada toda quer ser jogadora de futebol", enfatizou Zico.

Magé já contava com dois polos da escolinha. A primeira inaugurada foi no Complexo de Esporte e Lazer Lamarca, no 6º distrito. Em seguida a Praça Maria Conga, no 1º distrito, também recebeu o projeto. Mas a ampliação continua e mais dois polos serão abertos em abril na cidade: no Guarany de Santo Aleixo, no 2º distrito, e no Complexo do Maurimárcia, no 6º distrito.



“O esporte é inclusão social. Proporcionar isso para nossas crianças, vê-las uniformizadas, é prazeroso e gratificante. Eu fico realizado, ainda mais por ser um amante de futebol. Já inauguramos esse núcleo em dois distritos, hoje estamos inaugurando mais dois e nossa meta é levar para todos os distritos da nossa cidade”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



Pais aprovam a oportunidade oferecida para as crianças



"Para a gente é muito bom. Faltava essa oferta para nossos filhos e o esporte ajuda a evitar que nossas crianças caiam no lado errado da vida. Tenho certeza que vai ser algo muito positivo para a gente, o garoto está ansioso para começar a treinar logo", contou o comerciante Alexsander Vicente.

A assistente social Andréia de Souza inscreveu seus dois filhos na escolinha.

“Para mim é um sonho. Era um sonho ter dois filhos e adotei eles dois, e agora é um sonho deles jogar profissionalmente. Obrigada a todos os envolvidos por estar proporcionando essa oportunidade e por olhar para nossas crianças”, agradeceu.