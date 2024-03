Enel encontra furto de energia em residência de Magé - Divulgação

Enel encontra furto de energia em residência de MagéDivulgação

Publicado 28/03/2024 23:37

Magé - Durante operações contra o furto de energia, realizadas na última terça (26) e quarta-feira (27), a Enel Distribuição Rio encontrou irregularidades em uma residencia de Magé. As inspeções contaram com a participação da Polícia Civil e terminaram com a prisão em flagrante dos responsáveis pelos imóveis. Nos dois locais, os técnicos removeram ligações diretas na rede da Enel, sem passar por aparelho de medição de consumo.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.