Magé ganha nova UBS na Vila Serrana - Divulgação

Magé ganha nova UBS na Vila SerranaDivulgação

Publicado 03/04/2024 19:15

Magé - Mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi entregue aos moradores do sexto distrito. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Saúde, inaugurou a UBS Rita de Cássia Gomes Ramos, sendo a 53ª unidade de saúde da cidade. A UBS disponibilizará atendimento em clínica geral, ginecologia, cardiologia e ortopedia.



Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h. Para agendamentos, os moradores deverão buscar a USF mais próxima de sua residência para receber o encaminhamento.

Magé ganha nova UBS na Vila Serrana Divulgação

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura também entregou na UBS Rita de Cássia Gomes Ramos o polo da Equipe Multidisciplinar (eMult) da Atenção Primária, com foco no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os moradores receberão atendimentos com neuropediatras, pediatras, psicólogos, neuropsicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicomotricistas.Para o, a entrega da nova unidade é a realização de um grande sonho.“Ter construído essa Unidade Básica de Saúde é um sonho que se tornou realidade. Antes, os moradores só tinham um posto que não atendia a toda a demanda. Agora, encontrarão diversos especialistas, além da equipe multidisciplinar que atenderá as pessoas com transtorno do espectro autista. É mais uma grande realização e a nova realidade para os moradores”, disse.“Hoje, no Dia da Conscientização Mundial do Autismo, estamos entregando a UBS da Vila Serrana de forma completa, e ainda com equipe multidisciplinar para atender as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. É mais uma vitória e, com muita felicidade, estamos entregando esse polo”, complementou.“Na nova UBS, além das especialidades já encontradas na rede, tivemos um cuidado especial para trazer esse polo com equipe multidisciplinar. Sabemos da demanda de pessoas com TEA no município, então, com um olhar de cuidado, estamos trazendo mais comodidade para todos. E ainda temos o projeto de trazer a Clínica Escola para o nosso município”, afirmou a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.A Prefeitura reinaugurou a USF Ypiranga em Mauá, que passou por obras de ampliação para oferecer mais serviços aos mais de 10,7 mil cadastrados na unidade. O novo posto conta com um polo do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (NASF) voltado para o. A unidade oferece psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, assistente social e neuropsicopedagogo para atender não só ao autismo, mas também ao TDAH.A Prefeitura também iniciou as obras do Complexo Terapêutico da Vila Nova, que contará com um espaço de 450m² para equoterapia, com oito baias para os cavalos, e salas de fisioterapia, médico e psicólogo; uma Unidade Básica de Saúde com cinco consultórios, sendo um para odontologia; um posto permanente da Guarda Ambiental; e uma Creche com dez salas, que abrirá 200 novas vagas para as crianças da região. A área de convivência terá quiosque e academia da saúde. O local conta ainda com cerca de 40 mil m² de floresta com espécies típicas da Zona da Mata Atlântica, onde deve ser implementada a primeira unidade de conservação ambiental municipal.