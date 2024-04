Magé divulga edital para turma de berçário em nova creche - Divulgação

Publicado 02/04/2024 19:13

Magé - Magé segue inovando na Educação. Em breve, a Prefeitura vai inaugurar mais uma unidade escolar, mas essa será diferente. A Creche Municipal Kaylon da Silva Paixão, no Parque Paranhos, será a primeira creche-berçário do município e vai atender alunos a partir dos 6 meses de idade. Por ser um projeto-piloto, serão ofertadas inicialmente 10 vagas para a turma de Berçário, e para preenchê-las a Secretaria de Educação divulgou um edital estabelecendo as diretrizes.

O cadastro de intenção de matrícula será realizado de forma presencial na C.M. Kaylon da Silva Paixão (Rua D, s/n – Parque Paranhos), nas datas de 8 e 9 de abril de 2024, das 7h às 17h. Para efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis legais deverão se apresentar com as cópias da documentação estabelecida no item 2.2 do Edital, de todos os integrantes do grupo familiar.

A pontuação para prioridade no atendimento seguirá a seguinte ordem: 5 pontos para famílias beneficiárias do Bolsa Família; 10 pontos pelo responsável legal ser trabalhador formal ou informal; 15 pontos para a mãe que possua medida protetiva por situação de violência doméstica ou familiar; e 20 pontos para criança com deficiência. Dentre as crianças que possuírem a maior soma das pontuações de prioridade, será concedida vaga àquela que tiver menor renda per capita e residir em um raio de 3km da unidade.

Após a convocação, o responsável legal terá o prazo de 3 dias úteis para entregar presencialmente a documentação necessária para efetivação da matrícula: 2 fotos 3x4 da criança; certidão de nascimento da criança; cartão SUS; declaração da USF de vacinação atualizada; relatório médico, quando houver necessidade; e atestado médico ou de nutricionista sobre a necessidade de alimentação especial.