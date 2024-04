Prefeitura de Magé promove 'Circuito Delas' neste domingo - Divulgação

Prefeitura de Magé promove 'Circuito Delas' neste domingoDivulgação

Publicado 05/04/2024 18:07

Magé - O evento "Circuito Delas – Mulheres que se movem", dedicado exclusivamente ao público feminino, ocorrerá no próximo domingo (07.04). Previsto para iniciar na Praça Montese, localizada no bairro de Pau Grande, as atividades começam com a concentração às 6h30, seguidas de alongamento e aquecimento às 7h. A competição de corrida terá início às 7h30, e a caminhada, às 7h50, dentro de um trajeto superior a três quilômetros, finalizando no Complexo do Lamarca, em Fragoso.

O Complexo do Lamarca receberá, ao término da corrida, uma gama de atividades focadas no bem-estar e lazer. A entrega de prêmios acontecerá às 10h30. Na programação também contará com uma praça de alimentação com food-trucks, aulão de Zumba, show de pagode com o cantor Gui Neto, espaço para massoterapia, entre outras atrações.

Esta iniciativa busca não apenas estimular a prática esportiva entre mulheres de 18 a 99 anos, mas também elevar a conscientização sobre a saúde e bem-estar femininos.

O prefeito Renato Cozzolino informou que o evento foi reagendado devido às adversas condições climáticas do fim de semana originalmente previsto para a corrida. Ele também destacou a importância dessa ação para a saúde e bem-estar das mulheres mageenses.

“O 'Circuito Delas' é uma oportunidade para as mulheres se exercitarem, interagirem e debaterem questões vitais para a saúde feminina em um ambiente acolhedor e inclusivo. Nosso propósito é promover um espaço de integração social, enfatizando a prática regular de exercícios para o bem-estar".