Podas de árvore em Magé - Divulgação

Podas de árvore em MagéDivulgação

Publicado 05/04/2024 18:16

Magé - A Enel Distribuição Rio fechou o primeiro trimestre deste ano com mais de 5 mil podas de galhos e árvores com potencial de impacto na rede realizadas no municipio de Magé. Desse total, 20% das ações foram executadas em conjunto com as secretarias de Meio Ambiente e de Urbanismo do município.

O objetivo das ações é minimizar o contato com a rede, evitando curtos-circuitos que prejudicam o fornecimento de energia. A proximidade da vegetação com os condutores e a queda de galhos e árvores sobre a rede são algumas das causas mais comuns de interrupções do serviço, especialmente no verão em razão de chuvas e ventos.

A manutenção da arborização no espaço público, incluindo podas preventivas e periódicas para evitar o contato das árvores com a rede elétrica, é atribuição de responsabilidade das prefeituras. A Enel, por sua vez, realiza podas quando os galhos de árvores já estão muito próximos ou tocando os condutores da companhia, podendo causar quedas de energia e acidentes com a população.

“Acreditamos que este trabalho é de extrema importância para tornar a rede menos exposta a intempéries climáticas. Tudo é feito com muito cuidado e respeito à vegetação, para que haja um equilibro em nossa operação, sem privar a população também das sombras e da beleza das árvores”, destaca José Luis Salas, diretor de Operações de Redes da Enel Distribuição Rio.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.