Magé dá o passo para criação do campus do Instituto Federal Fluminense

Publicado 08/04/2024 23:23 | Atualizado 08/04/2024 23:24

Magé - O município de Magé deu o primeiro passo para a criação do campus do Instituto Federal Fluminense, compromisso anunciado pelo Governo Federal há dois meses. A iniciativa, que promete expandir as oportunidades educacionais na região, foi o tema central de uma reunião que contou com a presença do prefeito Renato Cozzolino, do deputado estadual Vinicius Cozzolino, do vereador Álvaro Alencar, além de Vitor, Fernando e Jeferson, reitores do Instituto.



Durante o encontro foram debatidos aspectos fundamentais para a implantação do campus, incluindo a localização e os cursos a serem oferecidos. Estas decisões são cruciais para atender às necessidades da comunidade local e garantir que a educação oferecida esteja alinhada com as demandas do mercado de trabalho.

“A criação deste campus é um marco importante para Magé. Representa um avanço significativo na educação e na qualificação profissional dos nossos jovens, especialmente para os filhos dos trabalhadores, que terão mais ferramentas para se prepararem para os desafios profissionais”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.



Ele também destacou a importância da participação comunitária no processo, com a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal - com data a ser definida - como próximo passo para que a população possa contribuir com ideias e sugestões.



