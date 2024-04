Mulheres mageenses unidas no primeiro circuito delas - Gilson Costa Jr e Rômulo Barbosa/Divulgação

Mulheres mageenses unidas no primeiro circuito delasGilson Costa Jr e Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 08/04/2024 23:28

Magé - Neste domingo (7), Dia Mundial da Saúde, mais de mil mulheres participaram do "Circuito Delas Mulheres que se Movem", com caminhada e corrida. Com muita alegria e disposição, a multidão de rosa percorreu 3 km, saindo da Praça Montese, em Pau Grande, em direção ao Complexo Lamarca, em Raiz da Serra.

A grande chegada contou com massoterapia, kit de alimentação (com isotônico, fruta e água), medalha de motivação e aula de zumba. E, para encerrar o grande evento, o cantor Gui Netto animou o público com o melhor do pagode.

A corredora Roberta Santos conquistou a medalha de 1° lugar. A atleta incentivou as mulheres na busca pela saúde física.

“Nós, mulheres, somos guerreiras, e meu sentimento é de pura gratidão. Treinei todos os dias para correr e me preparei bastante. Estou muito feliz e espero que esse evento sirva de exemplo para que as mulheres busquem a corrida, que é um esporte muito bonito. E aconselho que todas busquem a caminhada e o exercício físico”, contou.

O prefeito Renato Cozzolino marcou presença e confirmou a próxima edição do evento.

“Com muita alegria, estamos realizando este evento em comemoração ao mês das mulheres. Sabemos que precisamos valorizar nossas mulheres a cada dia mais. Fico muito feliz por saber que nosso governo tem dado voz a todas elas. E hoje, certamente, se tornou um marco na história da cidade. O evento foi um sucesso, e acho que não deve ser apenas uma vez ao ano, e sim uma vez ao mês”, declarou.

A vice-prefeita Jamille Cozzolino comemorou o evento.

“O objetivo aqui é fazer com que as mulheres se movimentem, por isso o nome "Mulheres que se Movem". Estamos muito felizes por estarmos comemorando o mês das mulheres e o dia da saúde com este evento grandioso”, disse.

A primeira-dama Lara Torres destacou a importância do “Circuito Delas”.

“Estou muito feliz, realmente foi um sucesso o evento. E estamos aqui para incentivar a saúde física e mental. Além dessa grande união entre as mulheres, que está sendo lindo demais. Proporcionamos este evento para elas, que se dedicam tanto e têm tantos afazeres. Acho que se tornou missão realizar isso todo mês, foi um sucesso. Elas merecem, nós merecemos”, afirmou.