Quilombo em Magé realiza aula inaugural de projeto social - Divulgação

Quilombo em Magé realiza aula inaugural de projeto socialDivulgação

Publicado 10/04/2024 11:57

Magé - Nesta semana, o Projeto Social do Quilombo de Bongaba, o Pré-Vestibular Quilombola, deu o pontapé inicial com a aula inaugural do ano letivo de 2024.

Quilombo em Magé realiza aula inaugural de projeto social Divulgação

Na ocasião, o espaço recebeu os palestrantes Nego Bispo; Dra. Katiuscia Ribeiro Filosofa, Iyawo do Ile Ase Ogun Alákòró (Ogun Fitore); a Mestre Vera Lucia Santana, Egbon do Ile Ase Ògún Alákòró, Rainha do Maracanã Baque da Mata; o Mestre Alexandre Marques, Abiyan do Ile Ase Ogun Alakoro; e o Graduando em Ciência Sociais pela UFRRJ, William Cruz.



Quilombo em Magé realiza aula inaugural de projeto social Divulgação

"Vamos continuar nossa transformação social com esse projeto maravilhoso. Tivemos um dia de imensa alegria no nosso Quilombo de Bongaba", disse o babalorixá Pai Paulo José de Ogun.

Ao final do evento, todos fizeram um almoço tradicional no chão do terreiro.