Vacinação contra gripe Divulgação

Publicado 10/04/2024 11:45

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá o "Dia D" no próximo sábado, 13. O Dia D será realizado em todas as USFs das 8h às 17h, nas UBSs Guarani I e Vila Serrana das 8h às 19h, na UBS Maurimárcia das 8h às 20h e no Centro de Imunização das 7h às 19h.

A ação foi criada para ampliar a disponibilidade das vacinas em regiões de difícil acesso, buscando assim aumentar a cobertura vacinal. Uma gripe, bastante frequente, é causada pelo vírus Influenza, que provoca uma infecção aguda e afeta diretamente o sistema respiratório, sendo altamente transmissível. Conhecida popularmente como vacina da gripe, a vacina Influenza é a forma mais segura e eficaz de prevenir a doença.

No "Dia D", o grupo prioritário incluirá profissionais da educação básica e superior; membros das forças armadas; forças de segurança e salvamento; caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário e portuário.

A vacinação para outros grupos prioritários começou no dia 26 de março, englobando pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e quilombolas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais clínicas, gestantes e puérperas, além de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.