Magé entrega primeira creche-berçário à população

Publicado 11/04/2024 19:53

Magé - Na noite desta quarta-feira (10), a população de Magé foi agraciada com um significativo presente. A Prefeitura inaugurou a Creche Municipal Kailon da Silva Paixão no bairro Parque Paranhos. Essa unidade é pioneira em um novo projeto implementado pelo governo municipal: turmas de berçário, que atenderão crianças a partir dos 6 meses de idade.

"Vivenciamos um momento de profunda felicidade. O povo do Parque Paranhos celebra, pois, um sonho acaba de se materializar. Além da nova creche, o bairro é presenteado com um berçário, iniciativa inédita que estamos introduzindo em Magé. Mas as novidades não param aqui; em breve, entregaremos as novas creches dos bairros Parque Santana e Maurimárcia, bem como as Escolas Modernas de Saco, Fragoso, Buraco da Onça e Parque Iriri", declarou o prefeito Renato Cozzolino.



A nova estrutura dispõe de seis salas, sendo quatro destinadas às turmas de Creche I e II, uma para o berçário e outra para atividades diversas. Conta ainda com refeitório, banheiros equipados com banheiras e chuveiros, além de uma área externa com playground e diversos brinquedos.

"A importância de oferecer suporte às mães, que muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos, é indiscutível. Representa um grande desafio, mas estamos comprometidos com este projeto-piloto e almejamos sua expansão para todos os distritos. As creches desempenham um papel crucial em todo o município, pois marcam o início da trajetória educacional das crianças. Nosso governo está empenhado em aumentar o número de unidades como esta", complementou Jamille Cozzolino, vice-prefeita de Magé.



A creche como ferramenta fundamental de apoio às mães no mercado de trabalho



Priscila Oliveira, artesã e mãe de uma menina com Síndrome de Down, já matriculou sua filha na instituição.

"Isso vai me auxiliar imensamente. Minha filha necessita de cuidados especiais, e frequentemente tenho que levá-la a consultas médicas e terapias. Trabalho por conta própria, e a creche não só me ajudará a gerenciar melhor meu tempo, como também promoverá a socialização da minha filha com outras crianças", ressaltou.



Josiane Maciel, que trabalha por conta própria, inscreveu seu filho mais velho na creche e participa do processo seletivo para obter uma vaga para sua filha mais nova no berçário.

"Isso vai facilitar minha rotina significativamente, pois terei mais liberdade para conduzir meu negócio, vendendo produtos de limpeza pelas ruas, enquanto sei que meus filhos estão em um ambiente seguro", explicou.

"A seleção dos alunos para o berçário está sendo feita através de um edital, já publicado. Inicialmente, o projeto oferece dez vagas, mas estamos confiantes de que será de grande valia para a comunidade", elucidou Sandra Ramaldo, secretária de Educação.



Homenagem a uma promessa do futebol mageense



A creche homenageia Kailon da Silva Paixão, jovem promessa do futebol de Magé que foi tragicamente uma das vítimas de um acidente de ônibus com o time Esporte Clube Vila Maria Helena, na madrugada de 30 de janeiro de 2023. O veículo retornava de Ubaporanga (MG), após a conquista de um título nacional, quando despencou de uma ponte na BR-116, em Além Paraíba, resultando em quatro mortes e 29 feridos.



"Eu estou sem palavras. Agradeço o carinho de todas as pessoas da Prefeitura. Fico muito feliz com a dedicação de cada um neste momento que estamos vivendo, e fico feliz por agora ele estar eternizado na nossa cidade servindo de inspiração para outras crianças", agradeceu a Ana Paula Silva, mãe de Kailon.



Kailon tinha 13 anos na noite do acidente, era morador do bairro Parque Paranhos e estudava na E.M. Dr. Antônio da Rocha Paranhos, que fica em frente à nova creche. Vascaíno de coração, estava com a esperança de realizar o sonho de defender o cruzmaltino, segundo familiares.